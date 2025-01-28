Некоторые жители Новосибирска увидят снижение платы за отопление в квитанциях

В СГК сообщили о снижение платы за отопление.

По информации пресс-службы Сибирской генерирующей компании, в марте 2025 года жители Новосибирска увидят снижение платы за отопление в квитанциях. Это связано с итоговой корректировкой за год, которая составила 201 млн рублей.

Однако в некоторых домах плата может возрасти. На итоговую сумму влияют не только продолжительность отопительного сезона, но и техническое состояние зданий и инженерных систем.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске временно отключены от тепла 67 зданий