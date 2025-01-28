В Новосибирске военный эксперт заявил о наказании за дезертирство на СВО

Политолог, военный эксперт Александр Чугай пояснил, какие последствия могут быть за дезертирство.

За покидание воинской части или зоны СВО, а также неявку на службу без разрешения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, так как это квалифицируется как дезертирство.

«Если же человек покидает службу, похитив оружие, согласно Уголовному кодексу, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Во время мобилизации гражданам, оставившим место службы, может грозить от 5 до 15 лет лишения свободы», – заявил Александр Чугай в интервью Сиб.фм.

Эксперт уточнил, что статья 337 УК РФ, касающаяся самовольного оставления части или места службы, предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, если самоволка длится от 2 до 10 дней в период мобилизации или ведения боевых действий. При отсутствии военнослужащего от 10 дней до 30 в период мобилизации максимальное наказание достигает 7 лет лишения свободы.

Как уточнил спикер, если самоволка длится более месяца, предусмотрено наказание сроком до 5 лет лишения свободы, а в период мобилизации этот срок увеличивается до 10 лет.