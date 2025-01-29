Новосибирцы могут сделать предзаказ на ударопрочный смартфон HONOR X9c в МТС

Ударопрочный смартфон с флагманскими характеристиками HONOR X9c доступен по предзаказу.

Цифровая экосистема МТС объявляет о старте предзаказа на доступный ударопрочный смартфон с флагманскими характеристиками HONOR X9c. Предзаказ продлится до 3 февраля, а стоимость новинки начинается от 38 990 рублей.

HONOR X9c представлен в двух конфигурациях: стоимость модели 8+256 ГБ составляет 38 990 рублей, а модели 12+256 ГБ — 40 990 рублей. Покупатели, оформившие предзаказ, получат в подарок часы HONOR CHOICE Watch, а также расширенное сервисное обслуживание с бесплатной заменой экрана и задней панели в течение года и дополнительный год гарантии.

«Китайские бренды смартфонов продолжают доминировать на российском рынке. По итогам 2024 года на них приходится 80% всех продаж в штуках и 50% в деньгах. Один из наиболее растущих сегментов – смартфоны стоимостью от 30 до 40 тыс. рублей. За последние пять лет их доля продаж в штуках выросла почти вдвое до 5,1%. Это говорит о востребованности таких устройств, поэтому мы уверены, что HONOR X9c будет пользоваться спросом на рынке и станет одной из ключевых моделей в своей ценовой категории», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

О новинке

Вдохновлённый флагманской серией HONOR Magic, дизайн HONOR X9c выглядит премиально, стильно и современно. HONOR X9c весит всего 189 граммов при толщине 7,98 мм, что делает его одним из самых компактных продуктов с батареей 6600 мА·ч и экраном 6,78 дюйма. Новинка доступна в трёх эффектных цветах: титановом фиолетовом, титановом чёрном и нефритовом голубом.

HONOR X9c задаёт новые стандарты качества материалов, сборки, и выносливости корпуса. Смартфон получил 5-звёздочный сертификат SGS Premium Performance, подтверждающий устойчивость экрана и корпуса к повреждениям при ударах и падениях любой стороной. Сверхпрочное стекло экрана и защитное покрытие задней панели выдерживают падения с высоты до 2 метров.

Корпус HONOR X9c получил степень защиты от влаги и пыли IP65M, что предотвращает попадание воды внутрь устройства. Новинка прошла тестирование на работоспособность после погружения под интенсивные струи воды, а также на глубину до 25 см в течение 5 минут. Кроме того, специальная технология корректного определения взаимодействий с мокрым экраном позволяет использовать смартфон даже влажными или жирными пальцами, что делает HONOR X9c надёжным спутником для любых сценариев.

AMOLED-экран HONOR Eye Comfort с разрешением 1.5К обладает высокой пиковой яркостью до 4000 нит, поддерживает частоту обновления 120 Гц и широкий цветовой охват с кинематографической палитрой DCI-P3.

HONOR X9c оснащён основной камерой 108 Мп с оптической стабилизаций и технологией съемки AI Motion Sensing. Помимо автоматического захвата движения, а также улучшенного качества фото и видео на ходу и при недостаточном освещении, смартфон поддерживает три режима портретной съёмки.

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