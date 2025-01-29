В Новосибирской области на 22% выросло количество умных домофонов «Ростелекома»

Жители 77 многоэтажек Новосибирской области стали пользователями услуги «Умный домофон» от «Ростелекома» в 2024 году. Теперь им доступно дистанционное управление дверью в подъезд через мобильное приложение «Ключ».

В сравнении с прошлым годом востребованность сервиса в Новосибирской области выросла на 22%. В общей сложности умные домофоны провайдера установлены в 992 подъездах 275 многоэтажных домов региона, расположенных преимущественно в столице Сибири.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«Новосибирская область — лидер среди регионов Сибири по востребованности нашей умной домофонии. Высокий спрос обусловлен тем, что сервис позволяет повысить уровень комфорта и безопасности в жилых домах, ограничить доступ в подъезды посторонним лицам. При этом продукт можно внедрять как в новостройках, так и на объектах недвижимости вторичного рынка».

Умные домофоны также оснащены современными камерами, благодаря чему видеоизображение посетителей транслируется на экран смартфона хозяев квартиры. Одновременно ведется запись в облачное хранилище «Ростелекома», что позволяет при необходимости просматривать видеофайлы в личном кабинете.

В сервисе предусмотрена возможность видео- и аудиозвонков, а также генерация временных кодов действием 24 часа для гостей и службы доставки.

Валентина Алексеева, жительница Новосибирска, пользователь сервиса «Ключ»:

«Умным домофоном “Ростелекома” пользуюсь уже не первый год: это очень удобно. Из любой точки мира при подключении к интернету в приложении приходят звонки на домофон: можно удаленно открыть дверь, а камера позволяет видеть, кто пришел. Очень удобна генерация кодов для курьеров, главное, что они действуют только сутки, и можно не бояться».

Цифровая экосистема «Ключ» — это комплекс умных сервисов для дома, в числе которых «Умный домофон», «Умный СКУД», «Умные счетчики», «Умный шлагбаум» и «Видеонаблюдение». Подробную информацию можно узнать на официальном сайте «Ростелекома».

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