Город будущего. Урбанист Никита Васильченко рассказал о развитии Новосибирска через 20 лет

Архитектор, урбанист, преподаватель Никита Васильченко об организации городского пространства и особенностях освоения территории города – в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

— Какие проблемы, на ваш взгляд, есть в Новосибирске с точки зрения урбанистики? Решаемы ли они? Если да, то каким образом?

— Новосибирск — это большой город, который экстенсивно рос. Не было времени задумываться над его идентичностью. И отсутствие этой самой индивидуальности — это большая проблема, потому что сложно сказать, про что наш город.

Я родился в Омске, и там есть фраза «Омск — город-сад». Так это или нет, другой вопрос, но когда меня спрашивали, почему я переехал именно в Новосибирск, я просто отвечал — это большой город.

Существует много проектных предложений для Новосибирска, но зачастую непонятно, к чему вообще стремится город. Сегодня нужно просто сконцентрироваться и сформулировать свою уникальную идентичность. Сказать, про что будет мегаполис, и заложить это в мастер-плане.

— Каким, на ваш взгляд, должен быть комфортный для жизни город? Новосибирск соответствует этим критериям?

— Вообще говоря, устойчиво и сбалансированно развивающийся город должен быть достаточно плотным, мультифункциональным, зеленым, с хорошо развитым общественным транспортом, особенно в таком «размазанном» городе, как Новосибирск.

В большом городе невозможно сделать так, чтобы везде был условный «центр». Есть теория «15-минутного города»: в равномерном городе людям доступны все необходимые объекты. Но тогда у нас нет точек концентрации самых активных жителей. Поэтому, сохраняя градацию между районами и центром, у каждого человека должна быть возможность воспользоваться благами города, даже если он родился на самой окраине, а для этого нужно развивать транспорт. Ну и, конечно же, качество среды страдает.

Доступность для людей любой группы — это одно из самых важных качеств, которого не хватает Новосибирску.

— Как в Новосибирске формируется комфортная городская среда? Какую роль, на ваш взгляд, в этом играют горожане?

— Активность горожан играет немаловажную роль в этом процессе. Были и есть инициативные группы, которые сохранили какие-то территории в период активной застройки в нулевые-десятые годы.

Так была сохранена часть Ельцовки, благодаря чему там теперь есть маленький парк. В будущем в этом месте я вижу большой потенциал. Он мог бы стать подобным Яуза-парку в Москве. Это большой-большой парк, соединяющий между собой целые районы.

В прошедшем году открылся сквер S7, где есть много мест для отдыха в городской среде. И в этом сквере в теплое время года очень много людей. Это говорит о том, что жителям нужны хорошо спроектированные общественные пространства, насыщенные зонами.

— Новосибирск — город контрастов архитектурных стилей. Как думаете, стоит ли стремиться к единообразию, или наша фишка как раз в его отсутствии?

— Большим городам свойственна многостилистичность. У нас в одном квартале могут находиться здания разных исторических периодов, просто потому что городу мало лет, а все более-менее единые архитектурные ансамбли привязаны к производствам.

Был у нас период, когда просто утилитарно строили типовые дома, а после этого периода архитекторы стали выплескивать накопленную энергию, и однообразная застройка стала для них хорошим фоном. Теперь один из лучших способов нейтрализовать последствия — работать с утилитарной архитектурой, в типовой застройке заложен большой потенциал, возможно, санировать ее, подобно тому как это делают в Германии, Польше, Финляндии и т. д.

Нужно просто создать стратегию формирования городского облика. Следуя ей, мы должны понимать, в каком месте мы хотим получить «кирпичный Лондон», где «технологичный Шэньчжэнь», а где мы хотим сделать все в дереве.

— Как вы оцениваете транспортную ситуацию в Новосибирске? Какие меры необходимо предпринять для улучшения транспортной инфраструктуры города?

— У города есть много разных проектов, которые по каким-то причинам не реализуют. Но нужно всегда смотреть на то, каких целей мы хотим достичь, что действительно необходимо прямо сейчас.

В целом последний генплан по городской сетке улиц, который я видел, не вызвал вопросов. Есть другой момент — общественный транспорт.

Он сильно влияет на экономическое состояние города. Когда мы стоим в пробках, мы теряем время. Мы приезжаем на работу раздраженными, всегда находимся в стрессе, потому что путь от дома до работы некомфортный.

Еще один момент касаемо общественного транспорта: мы воспринимаем его путь от остановки до остановки, когда на самом деле все начинается с выхода из дома и до остановки или парковки. И этот путь чаще всего ужасен: мы спотыкаемся, под нами что-то проваливается, а где-то нам даже неудобно садиться в автобус или такси.

Можно улучшить ситуацию за счет восстановления исторической сетки улиц, нахождения новых, более удобных связей. Отдать приоритет общественному транспорту — скоростные трамваи, наземное метро, повсеместно создавать выделенные полосы для такси и автобусов. Сформировать безопасную среду для микромобильности — велосипеды и самокаты.

— Есть ли в Новосибирске баланс между жилой, коммерческой и общественной застройкой в городе?

— Есть проблема — в центре Новосибирск более-менее многофункциональный, но по периметру стоит массовое жилье.

Многие территории монофункциональны. И это сейчас актуальная проблема, потому что мы продолжаем развиваться по старой модели, где есть жилье, работа и торговый центр. В таком треугольнике вся концентрация жизни сосредоточена в конкретных объектах, в то время как она должна быть в городе.

Что касается общественных пространств, то я ранее говорил, что таких мест у нас в городе не хватает, у нас не хватает и культурных центров, создающих «мягкую инфраструктуру». В пример хочется привести ребят из «Терминала». Они делают для молодежи какие-то интересные пространства. И нужно дальше развиваться в этом направлении, ведь это способ вовлечь молодых людей в городские процессы.

— Как на данный момент осваиваются территории Новосибирска? Есть ли примеры удачного освоения? Как трансформируются подходы застройщиков к формированию среды для жизни?

— Тут сложно что-либо сказать, потому что до этого застройщики в основном занимались локальным строительством на выкупленных на свои деньги участках. Сейчас же город сам подготавливает крупный участок под развитие.

Есть интересные примеры освоения территорий в нашем городе. Например, в ЖК «Европейский Берег» отражен уникальный для Новосибирска подход — набережная с близким выходом к воде. Там водой пользуются максимально: плавают на каноэ, байдарках, отдыхают на берегу. Неравномерный рельеф подстроили для детской площадки. Это очень продумано.

Могу отметить ЖК Чернышевский. Очень узнаваемая силуэтная застройка, которая формирует речной фасад. Вообще с речным фасадом раньше у Новосибирска был какой-то кошмар. А сейчас этим постепенно начали заниматься.

Застройщики начинают обращать внимание на территории, про которые ранее вообще никто не думал. Территории у станции Новосибирск-Южный, вокруг которой старые кирпичные домики и водонапорная башня. Там, на Никитина, построили урбан-виллы от «Брусники». Это качественный пример того, как можно делать хорошую плотную среду, при этом не высотную и не кварталы.

— Каким видите Новосибирск через 10–20 лет с точки зрения урбанистики?

— В XX веке было много сказано про города будущего, все куда-то летит, небоскребы, дирижабли, но в итоге оказалось, что город будущего — город тотального комфорта. Хотелось бы видеть в будущем Новосибирска связь всех отдаленных районов. Чтобы они имели свои локальные рабочие места и культурные объекты.

Очень хочется, чтобы город выстраивал связи со специалистами IT-сферы. В таком союзе мы могли бы сформировать город, у которого почти все могло бы быть в доступе на телефоне.

Хотелось бы, чтобы город стал зеленее. Тут дело даже не в экологии, а в комфорте. В жаркие дни температура в зеленой тени гораздо ниже, чем в любой другой. А мы понимаем, что далее мы будем жить летом в +35 градусов. И без водно-зеленого каркаса будет тяжело.

Новосибирску не надо стесняться быть суперсовременным. Потому что исторических городов по всей России полно, а в Новосибирске нужно просто сохранить историческое наследие и идти вперед.