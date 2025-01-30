В музее «Новосибирск космический» представили экспонаты завода «Экран»

В главном зале музея «Новосибирск космический» представили экспонаты, изготовленные на заводе «Экран» и «Экран-оптические системы» (ЭОС, актив РАТМ Холдинга).

Среди них – фотоэлектронные умножители (ФЭУ), используемые в системе мягкой посадки пилотируемых космических кораблей.

Экспозиция включает ФЭУ-70, применявшийся в начале освоения космоса, ФЭУ-91-1, повысивший надежность аппаратуры, а также современный ФЭУ-141 с уникальной механопрочной конструкцией и встроенным делителем. Также в музейный фонд вошли ФЭУ, используемые в космофизических исследованиях, включая изучение межпланетного пространства и процессов за пределами Млечного Пути.

ФЭУ-167 установлены на космических летательных аппаратах и помогают исследовать потоки фотонов при рождении звезд. ФЭУ-200 используются в обсерватории «Пьер Оже», Баксанской нейтринной обсерватории, лаборатории Гран-Сассо и на экспериментальном комплексе «НЕВОД» НИЯУ МИФИ. Они фиксируют невидимые человеческому глазу физические явления, превращая световые сигналы в электрические.

Генеральный директор АО «Экран-оптические системы» Илья Орлов отметил значение вклада сибирских предприятий в освоение космоса и подчеркнул важность передачи этих достижений новым поколениям.

«Работать на космос было почётно всегда. Основные прорывные идеи в науке связаны именно с освоением космического пространства, а воплощали их на передовых предприятиях. На новосибирском легендарном заводе «Экран» гордились, что приборы, созданные их руками, помогают космонавтам спускаться на Землю, а учёным – исследовать Вселенную», — сказал гендиректор.

Завод «Экран» с 1954 года выпускает приборы для радиолокации и телевидения. В 1970 году предприятие наградили орденом Октябрьской Революции за освоение космоса. В 2004 году электронно-оптическое приборостроение сосредоточили в АО «Экран-оптические системы», которое сегодня остается единственным производителем определенных типов ФЭУ на постсоветском пространстве.