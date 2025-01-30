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30 января, 23:41
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курсы валют
usd 98.00 | eur 102.7
сегодня 23:00
общество

В Новосибирске обсудили хищение средств при восстановлении объектов в ЛНР и ДНР

Фото: скриншот трансляции ОТС

Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову задали вопрос о хищении бюджетных средств при восстановлении объектов в ЛНР и ДНР.

Депутат регионального парламента Вячеслав Илюxин обратил внимание на подозрения в мошенничестве, связанном с деятельностью новосибирской компании ООО «ВНР».

Главным подозреваемым в деле является директор компании Алексей Мананкин. Учредителем ООО «ВНР» выступает Корпорация развития Новосибирской области, подведомственная региональному правительству.

Илюxин отметил, что, по данным правоохранительных органов, в Мариуполе были похищены сотни миллионов рублей. Он задал вопрос о контроле за расходованием бюджетных средств и ответственности за заключение контрактов с подрядчиками.

Андрей Травников подтвердил, что в подведомственной организации были выявлены злоупотребления, классифицируемые как мошенничество. Он заявил, что правительство региона содействует правоохранительным органам в расследовании и привлечении виновных к ответственности.

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Игорь Кириченко
Журналист

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