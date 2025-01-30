В Новосибирске обсудили хищение средств при восстановлении объектов в ЛНР и ДНР

Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову задали вопрос о хищении бюджетных средств при восстановлении объектов в ЛНР и ДНР.

Депутат регионального парламента Вячеслав Илюxин обратил внимание на подозрения в мошенничестве, связанном с деятельностью новосибирской компании ООО «ВНР».

Главным подозреваемым в деле является директор компании Алексей Мананкин. Учредителем ООО «ВНР» выступает Корпорация развития Новосибирской области, подведомственная региональному правительству.

Илюxин отметил, что, по данным правоохранительных органов, в Мариуполе были похищены сотни миллионов рублей. Он задал вопрос о контроле за расходованием бюджетных средств и ответственности за заключение контрактов с подрядчиками.

Андрей Травников подтвердил, что в подведомственной организации были выявлены злоупотребления, классифицируемые как мошенничество. Он заявил, что правительство региона содействует правоохранительным органам в расследовании и привлечении виновных к ответственности.