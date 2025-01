Такой награды не будет еще 75 лет. Внук легендарного голкипера Льва Яшина привез в Новосибирск и Томск приз «Лучшему вратарю столетия»

Внук легендарного советского голкипера Льва Яшина и основатель школы вратарей Василий Фролов во второй раз привез в Новосибирск приз «Лучшему вратарю столетия». Он стал гостем редакции Сиб.фм и рассказал главным редакторам и юнкорам о том, как воспитывает новых чемпионов, ответственности, которую испытывает перед величайшим дедом, и о ситуации с футболом в России.

Официальное открытие школы «Динамо» в Томске

— Василий, в прошлом году вы уже были в гостях в нашей редакции, привозили золотой мяч вашего деда. Мы презентовали школу «Динамо» в Новосибирске. Какова цель вашего визита в наш город в этом году?

— В этом году я проездом в Новосибирске. Мы поедем на официальное открытие школы «Динамо» в Томске. Там проведу свое мероприятие от школы вратарей Льва Яшина.

— В Новосибирск вы в прошлом году уже приезжали с мячом, а в Томск вы впервые с ним едете?

— Можно сказать, что я в Томск вообще впервые приеду. Один раз был там: приезжал в качестве тренера. Мы тогда переночевали в гостинице и рано утром улетели. В этот раз мы будем выезжать пораньше, чтобы посмотреть город.

«Н икогда в жизни я не повышу голос на ребят младше 12 лет »: о воспитании и обучении игроков

— Какие методы вы используете для обучения молодых вратарей?

— У нас в школе такая система: мы всегда выстраиваем план, для того чтобы тренировка была максимально полезна и качественна для вратарей. И конечно, правильный психологический подход. Я считаю, что в любой деятельности, если есть какой-то подопечный, надо уметь расположить его к себе. Самое важное для меня — видеть у вратарей горящие глаза. Даже не горящие, а просящие глаза, просящие знания. Задача — найти такой подход к каждому ученику, чтобы видеть эти глаза.

— Какие личные качества дают вам понять, что ребенок готов для спорта, что его ждут великие свершения?

— Самое главное, что я хочу видеть в футболистах, которые работают со мной, — это желание выполнять поставленные задачи.

Мы проводим в Москве трехчасовые интенсивы. Каждый раз после тренировки я собираю ребят и проговариваю, что мы занимались сейчас три часа. Они удивляются: «Всего три часа?» Это значит, что, когда мы занимаемся своим любимым делом или тем, что нам нравится, время летит незаметно.

— В первую очередь вы говорите о желании, а во вторую?

— Конечно, это природные задатки. Если вратарь не выше 1,8 метра, то сложно будет играть на высоком уровне. Есть такая штука, называется реакция антиципации — это умение предугадывать то, что происходит на поле. Вот, например, футболист Лионель Месси владеет этим на самом топовом уровне. Он практически не делает лишних движений и всегда как будто знает заранее, куда прилетит мяч. Когда футболист только начинает бить куда-то в угол, а вратарь уже туда прыгает — это реакция антиципации.

Есть еще реакция перцепции — это понимание пространства, то, как расположены игроки. И чем выше у футболиста эти реакции, тем он круче.

Также очень важны физические качества: насколько быстро игрок умеет обучаться. Кому-то надо 10 раз повторить, показать, кому-то один-два раза показал, и он сразу же схватывает.

— Как вы реагируете на успехи и неудачи своих воспитанников?

— Что победитель делает после матча? Радуется, правильно? А проигравший что делает? Прежде всего, если он умный игрок, анализирует ошибки. Если вы проиграли, надо подумать, в чем я уступил своему сопернику, и понять, как над этими моментами нужно работать. Поэтому любое поражение — это анализ.

В своей работе я стараюсь подходить индивидуально к своим подопечным. Во-первых, надо понимать, какого возраста перед тобой игрок. Никогда в жизни я не повышу голос на ребят младше 12 лет. Только в одном случае я могу повысить голос — если нарушается дисциплина. Если я вижу, что игрок ленится, не слушает, отвлекается — тогда можно немножко его осадить. Но если он допускает ошибку, я не повышу голос и не крикну.

На игроков с 12 до 17 лет смотрим индивидуально. Надо понимать — перед тобой уже сформировавшаяся личность или нет. Бывает такое, что в 13 лет мальчик уже как мужик думает и мыслит. А бывает, что ему 13 лет, а он еще как 10-летний.

После 18 лет — это уже возраст, когда человек должен принять решение, что для него футбол: профессия или хобби. Если игрок выбрал это своей профессией, там уже все жестко. Каждая ошибка будет сказываться на всех, если мы профессионалы.

Чем профессионал отличается от любителя? Самое основное — это то, что первый получает за свою работу деньги. Играя, он отвечает не только за свои деньги, но и за деньги всей команды, тренера, персонала и так далее. Соответственно, я буду требовать от профессионального вратаря многого. Если он где-то недоработал, он лишает денег меня, моих коллег и своих коллег на футбольном поле.

У нас в стране, к сожалению, часто наблюдаешь такую картину, что на детей орут как потерпевшие, а профессионалов по головке гладят. Все должно быть совершенно наоборот. Требовать надо с того, кто самый талантливый, но в то же время понимать, как это делать. На кого-то надо голос повышать, с кем-то просто серьезно разговаривать. С кем-то можно пошутить и так далее.

« У меня был камень ответственности перед своим дедом »: о Льве Яшине

— Вы решили стать вратарем по примеру своего великого деда, а не было ли у вас когда-нибудь желания играть на другой позиции?

— Я попал в футбол, как и большинство детей, которые приходят в тот или иной вид спорта, благодаря родителям. Они меня отдали в ближайшую к дому секцию футбола. Это была не «Динамо», а «Торпедо». Там не помню, каким образом, но тренер определил меня именно в ворота. Наверное, потому что был повыше остальных, худой, тягучий, не быстрый. Я полюбил эту позицию и с удовольствием на ней играл. Честно говоря, я достаточно ленивый и не люблю долго бегать бесцельно. Играя на воротах, ты стоишь отдыхаешь, а потом в самый значимый момент становишься максимально на виду, особенно когда спасаешь команду. Поэтому вратарская позиция мне всегда была близка. Я никогда не задумывался о том, что хочу играть на какой-либо другой позиции.

— Желаете ли вы, чтобы ваш сын Лев, правнук Льва Яшина, занимался футболом?

— Так как я сам являюсь профессиональным тренером с большим стажем, то с малого возраста могу понять, есть ли у ребенка страсть к футболу, или он больше им занимается для здоровья, развлечения. По собственному сыну я уже в полтора года понял, что по характеру и своим ментальным качествам он не спортсмен для высоких достижений. Поэтому даже мысли не было о том, чтобы отдать его в футбол. Он с самого детства очень полюбил космос и увлекается всем, что с этим связано. Сейчас он занимается баскетболом, но основная его страсть — это IT-технологии. Он фанат космоса, Илона Маска — знает про него все. У него есть мечта работать в IT, связанных с космосом. Мы его возим в разные кружки, связанные с обучением IT-технологиями. Параллельно он занимается спортом, но только для поддержания физических кондиций, а не для того, чтобы стать профессиональным спортсменом.

— Как вы относитесь к статусу Льва Яшина как легенды футбола?

— Я, как любой футболист, горжусь, что в истории спорта существовал такой великий спортсмен, который прославил нашу футбольную школу на весь мир.

В турне 1965 года сборная Советского Союза ездила по странам Латинской Америки. На Маракане стадион вмещал 140 тысяч человек, и все эти люди организовали огромную очередь вокруг стадиона, что даже крайний стоящий видел, как Лев Иванович дает автограф. При этом, чтобы взять у него автограф, надо было полностью обойти весь стадион в этой очереди. Представляете, насколько великая фигура была. Поэтому я горжусь им и думаю, что все, кто как-либо связан со спортом, гордятся тем, что в нашей стране жил такой гениальный футболист.

— Сейчас, когда у вас своя школа и вы занимаетесь любимым делом, вспоминая момент окончания карьеры игрока, что бы вы сказали себе 23-летнему?

— Я бы предпочел поговорить с собой 17-летним. Сказал бы, что надо заканчивать раньше. Потому что, по большому счету, когда я закончил с футболом, то выдохнул. У меня был такой камень ответственности перед своим величайшим дедом. Это влияло на меня психологически. Сейчас я занимаюсь любимым делом.

У нас есть такая штука, как вратарские сборы. Когда вратари со всей страны приезжают на сборы, которые длятся от пяти дней до двух недель. Там мы погружаемся во вратарский мир. Недавно мы смотрели локацию, и, наверное, процентов на 90 я уверен, что проведу следующие сборы в Новосибирске этим летом. Место находится в 100–150 километрах от Новосибирска.

Мне очень понравилась локация, просто замечательный лагерь-отель. Во-первых, это все новое, только построили. Мне очень важно, когда крутая картинка вокруг. Было видно, что этим занимался талантливый дизайнер. Круто подобраны тона для картинок, как снаружи, так и внутри корпусов, где будут проживать ребята. Совсем рядом ваше прекрасное Обское море. Сейчас большая редкость, особенно для маленьких футболистов, тренироваться на натуральном поле. Обещали его привести в максимальный порядок.

— Футболисты в основном играют на искусственных полях?

— Нет, все поля натуральные. Это большая работа для каждого стадиона. Если вы когда-нибудь придете на матч за 5–6 часов до начала, то увидите, как специальный человек ходит, осматривает поле, все ли нормально. За полем постоянно надо следить, чтобы оно было идеального качества. Чем выше уровень поля, тем выше уровень футбола.

— Как вы оцениваете уровень современного футбола по сравнению с тем, что было во времена вашего деда в нашей стране?

— Сейчас, к сожалению, такая ситуация возникла, что мы не играем на международной арене. Из-за этого наш футбол приходит в некий упадок. Я очень хочу, чтобы мы быстрее вышли на мировую арену. Как говорил великий Джейсом Стейтем в фильме «Револьвер»: «Только играя с более сильным соперником ты сам становишься сильнее».

Если сравнивать с временем Льва Ивановича Яшина, то, конечно, тогда наша сборная просто блистала. Великолепное десятилетие с 1956 по 1966 год, когда с Львом Яшином на воротах мы выиграли Олимпиаду, два раза дошли до четвертьфинала Чемпионата мира, вышли в полуфинал Чемпионата мира, выиграли Кубок Европы, дошли до финала кубка Европы, проиграли в финале следующего Чемпионата Европы в 1964 году. Такого великого десятилетия у нас больше не было.

Когда я пришел работать в «Динамо» в 2013 году, меня отправили тренировать 2001 год рождения. Мы поехали на сборы, нужно было от отеля пройти минут 15 до полей. Смотрю, идет самый мелкий парень, подзатыльника кому-то даст, еще над кем-то посмеется — самый-самый яркий. Звали его Костя Тюкавин. А сейчас он уже основной нападающий нашей сборной. Приятно видеть, когда ребята с таких малых лет растут у тебя на глазах, развиваются до сборной России. Я думаю, что как только наша сборная будет играть на международной арене, это поколение сможет себя очень достойно показать.

— Предлагали ли вам продать золотой мяч? Если да, то за сколько?

— Нет. Во-первых, еще раз хочу повториться, это не золотой мяч. Я считаю, эта награда намного круче, потому что золотой мяч вратарь может получить каждый год. А такой приз в следующий раз дадут только через 75 лет — в 2100 году. Это приз лучшему вратарю столетия.

Я считаю, это самый уникальный футбольный приз нашей страны однозначно. Называется The most best goalkeeper of the century.

Никто не предлагал его купить. Да и я не продам его никому даже за 100 тысяч миллионов.

«Новосибирск — это сибирская Москва»

— Когда приезжали в Новосибирск, что вам понравилось больше всего, может, что-то удивило или возмутило?

— От Москвы до Новосибирска я ехал на машине. Мы заезжали в разные города. И я решил так: Новосибирск — это сибирская Москва, а Омск — это сибирский Санкт-Петербург. Если говорить про Урал, то Екатеринбург — это уральская Москва, а Пермь — это уральский Санкт-Петербург. По духу, по ритму жизни, по архитектуре именно такие ощущения. У вас интересные здания, много всего крутого есть, но вот монолитности нет.

В любом случае в моих поездках я больше всего восхищаюсь людьми, которых встречаю. Наверное, этим наша страна точно в лучшую сторону от многих стран отличается.

— В Новосибирске вы посетили множество спортивных объектов. Как вы в целом оцениваете уровень подготовки молодых спортсменов в Новосибирске? Достаточно ли футбольных стадионов?

— Я считаю, что в Новосибирске все нормально с этой инфраструктурой. Есть где молодым ребятам тренироваться. Есть где играть профессионалам. У вас замечательные футбольные и хоккейные стадионы. Конечно, чем больше делают, тем лучше, но, в общем и целом, я считаю, что все хорошо с инфраструктурой в Новосибирске.

— Какие виды спорта вам нравятся, кроме футбола?

— Мне очень нравится настольный теннис, а еще я два раза в неделю обязательно играю в баскетбол. За последнее время я особенно полюбил этот вид спорта.

Сейчас, конечно, я полностью сосредоточен на вратарской школе — это дело моей жизни. Мы постоянно придумываем что-то новое, меняем тренировочный процесс, разрабатываем новые форматы турниров и мероприятий. С 8 февраля в Москве у нас начнутся первые тренировки, где мы будем работать не только с вратарями, но и с полевыми игроками. Поэтому моя главная страсть сейчас — это работа.

Но футбол — это любовь с самого детства. Я вырос в футбольной семье, и этот спорт с рождения во мне.