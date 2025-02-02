Бывший депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова* сообщила, что у нее рак четвертой степени

Экс-депутат борется с серьезным заболеванием, а друзья и близкие поддерживают: «Ты справишься».

Экс-депутат ведет борьбу с серьезным заболеванием, а ее окружение активно поддерживает: «Ты обязательно справишься». В своем посте она написала: «Привет, меня зовут Хельга, и у меня рак четвертой стадии, пока». Под публикацией тысячи комментариев от друзей и подписчиков, которые желают ей сил в борьбе с болезнью. Хельга подтвердила, что сдаваться не намерена.

Напомним, что Хельга Пирогова* покинула территорию России летом 2022 года после возбуждения против нее уголовного дела из-за спорного поста о военнослужащих РФ. После этого она прекратила участие в заседаниях горсовета.

В январе 2023 года Государственная Дума внесла изменения в законодательство, предусматривающие лишение мандатов депутатов, которые бездействуют более полугода.

В июле 2023 года Хельга Пирогова* была лишена депутатских полномочий. Их попытки обжаловать решение в суде оказались безуспешными.

На данный момент Хельга Пирогова* находится в международном розыске.

Хельга Пирогова* признана иностранным агентом 15 декабря

Ранее Сиб.фм сообщал, что покинувшая Россию депутат Хельга Пирогова* родила дочь.