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общество

Главный кинозлодей РФ выловил судаков в водохранилище под Новосибирском

Фото: соцсети

Актер театра и кино Анатолий Кот похвастался уловом.

Известный актер театра и кино Анатолий Кот, которого часто называют «главным кинозлодеем» за множество ролей антагонистов, продемонстрировал свой улов в Новосибирской области. Здесь проходили съемки для популярного телеканала «Диалоги о рыбалке».

Звезда программы, Анатолий Кот, отметил отличные условия для рыбалки: «Рыбачим в верховьях Обского водохранилища большой компанией. Приехал снова в гости Анатолий Кот.

Отличная погода и активные поклевки судака делают процесс увлекательным. Используем приманки средних размеров 80-100 мм, глубины 4/5 метров. Вечером удалось попасть на хороший выход судака у берега».

Ранее Сиб.фм сообщал, что возгорание на Ленина в Новосибирске было ликвидировано.

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Дарья Лапина
Журналист

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