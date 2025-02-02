Главный кинозлодей РФ выловил судаков в водохранилище под Новосибирском

Актер театра и кино Анатолий Кот похвастался уловом.

Известный актер театра и кино Анатолий Кот, которого часто называют «главным кинозлодеем» за множество ролей антагонистов, продемонстрировал свой улов в Новосибирской области. Здесь проходили съемки для популярного телеканала «Диалоги о рыбалке».

Звезда программы, Анатолий Кот, отметил отличные условия для рыбалки: «Рыбачим в верховьях Обского водохранилища большой компанией. Приехал снова в гости Анатолий Кот.

Отличная погода и активные поклевки судака делают процесс увлекательным. Используем приманки средних размеров 80-100 мм, глубины 4/5 метров. Вечером удалось попасть на хороший выход судака у берега».

Ранее Сиб.фм сообщал, что возгорание на Ленина в Новосибирске было ликвидировано.