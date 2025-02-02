Карантин по бешенству введен в Новосибирской области

Больных животных обнаружили в личном хозяйстве одного из местных жителей. Постановлением губернатора в ряде населенных пунктов НСО ввели карантинные меры.

Губернатор поручил ввести карантинные меры в нескольких населенных пунктах НСО. В частности, заболевшие звери были замечены в поселке Троицкий Кочковского района. В этом районе ограничения будут действовать до 1 апреля 2025 года, сообщает Info.pro. В январе 2025 года бешенство было зафиксировано в частном хозяйстве деревни Устьянцево, где карантин продлится до 25 марта. Ранее из-за бешеной лисы карантин был введен также в поселке Яблоневка Чистоозерного района. С введением карантина запрещено устраивать массовые скопления животных, такие как выставки и ярмарки, а также вывозить животных за границы области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.