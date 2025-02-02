Новосибирская модель Playboy Перминова снялась в платье с декольте после разрыва с миллиардером Лебедевым

Многодетная мама сменила имидж.

38-летняя Перминова позировала в черном платье с декольте в парижском ресторане. Ее образ был дополнен золотыми серьгами и кольцом. На фото она предстает с длинной челкой и аккуратно собранными в пучок волосами. Макияж модели выполнен в натуральных тонах.

25 декабря Елена Перминова сообщила своим подписчикам о расставании с миллиардером Александром Лебедевым, который был старше ее на 27 лет. Она отметила, что в сердце остались «только тепло и благодарность за все». Причину разрыва блогер предпочла не уточнять, заметив, что «личное всегда остается личным». Их отношения длились два десятилетия.

У Елены Перминовой и Александра Лебедева четверо детей. Они воспитывают 15-летнего Никиту, 12-летнего Егора, 10-летнюю Арину и маленького Александра, которому три года. Недавно модель продемонстрировала дом, в который она переехала с детьми.

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