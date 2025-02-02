Новосибирский агроном предупредила садоводов о том, что обязательно нужно посеять в феврале

Важно не упустить момент.

Даже в зимний период садоводы и огородники продолжают трудиться на своих дачах. Например, необходимо вовремя произвести посев некоторых видов овощей. О том, что именно нужно сделать, рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина изданию АиФ-Новосибирск. Агроном советует в этом месяце посеять рассаду сладкого и острого перца, а также баклажанов.

Возраст рассады не должен превышать 75 дней, поэтому при планировании посадки в теплицу в мае следует отложить 75 дней назад. Также в феврале можно посадить такие растения, как вербена, анютины глазки, сальвия и эустома.

Однако стоит помнить, что рассаде требуется солнечный свет, и при нехватке его можно использовать фитолампы. Помимо этого, в феврале начинают сеять некоторые виды садовой земляники: крупноплодной и мелкоплодной сортов.

Посевы проводят поверхностно, не засыпая землей, а сверху накрывают пленкой для предотвращения высыхания почвы. Важно учитывать, что садовая земляника предпочитает слегка кислую почву, поэтому в грунт часто добавляют торфяные субстраты, а иногда подкармливают кальциевой селитрой.

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