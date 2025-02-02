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общество

Новосибирский актёр Павел Прилучный примерил костюм сотрудника МЧС

Фото: соцсети Павла Прилучного

Артист надел форму сотрудника МЧС и написал: «Зажигаем, тушим».

Новосибирский актёр Павел Прилучный является одним из самых востребованных на сегодняшний день. В его копилке десятки работ в кино, сериалах, а также антрепризных спектаклях. Накануне шоумен поделился фотографией в форме сотрудника МЧС, загадочно написав – «Зажигаем, тушим».

Поклонники предположили, что это новая роль Павла Прилучного, о которой он сообщит позже.

Фото Новосибирский актёр Павел Прилучный примерил костюм сотрудника МЧС 2

Напомним, что в конце прошлого года Прилучный рассказал, где в Москве работает его мама. Женщина трудится в коллективе «Московского долголетия».

Ранее Сиб.фм сообщал, что возгорание на Ленина в Новосибирске было ликвидировано.

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Дарья Лапина
Журналист

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