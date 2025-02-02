Новосибирский педагог оцифровал самую крупную мозаику за Уралом, чтобы сохранить панно

Кандидат архитектурных наук Андрей Радзюкевич сделал несколько сотен фотографий с квадрокоптера и собрал детальную объёмную модель.

Новосибирский преподаватель и кандидат наук в области архитектуры Андрей Радзюкевич выполнил несколько сотен снимков при помощи квадрокоптера, на основе которых создал точную трехмерную модель. Площадь мозаики «Освоение Сибири», расположенной в Доме Ученых Краснообска, составляет 400 квадратных метров. Андрей Радзюкевич совместно с участниками инклюзивной мастерской «Важен каждый» провели масштабную фотосъемку с воздуха для формирования детализированной объемной модели. Об этом сообщает MASH Siberia.

Проект получил президентский грант, его цель — сохранить культурное наследие, которое постепенно приходит в упадок. В перечне объектов, запечатленных Андреем, находятся уличные мозаики на ОбьГЭСе, на здании издательства «Советская Сибирь» и в метро. Полученные материалы будут полезны для реставрационных работ. Снимки с дрона позволяют тщательно изучить состояние изображений и оценить степень их износа.

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