Новосибирский театр «Красный факел» заменил спектакль о взятке следователю «по настоятельной рекомендации силовиков»

Спектакль, который должен был состояться 1 февраля, заменили на «Поминальную молитву».

Спектакль «Дело» должны были показать на сцене театра «Красный факел» 1 февраля. Постановка рассказывает о шулере, которые решается дать взять статскому советнику, чтобы решить вопросы бывшей невесты. Однако вместо «Дела» на сцене «Факела» показали спектакль «Поминальная молитва». В пресс-службе театра зрителей предупредили день в день, объяснив внезапный перенос «техническими причинами».

По данным издания «НГС», «Дело» пришлось снять «по настоятельной рекомендации силовиков». Этот спектакль больше не появится в репертуаре «Красного факела». Спектакль успешно шел в театре больше четырех лет — с 2020-го года.

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