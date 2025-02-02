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общество

Новосибирцам рассказали, каких собак нельзя выгуливать детям до 14 лет

Pixabay.com

Подростки, гуляющие опасными собаками больших размеров, могут получить штраф.

В перечень крупных пород входят, например, немецкий дог, мастифы, кавказская овчарка, бурбуль, бульмастиф, ньюфаундленд, доберман, боксёр и другие представители догов и овчарок. Среди средних пород числятся терьеры, спаниели, шнауцеры и пудели, высотой от 40 до 60 см в холке и весом от 12 до 30 кг.

Как сообщают «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области», действующий региональный закон об административных правонарушениях запрещает также выгуливать собак в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Нарушение этих правил может повлечь за собой штраф в размере от 1000 до 3000 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что возгорание на Ленина в Новосибирске было ликвидировано.

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Дарья Лапина
Журналист

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