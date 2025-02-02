Отпуск на Черном море в этом году проигнорируют 16% новосибирцев

Это связана с проливом мазута в Анапе.

Этим летом 16% жителей Новосибирска воздержатся от поездки на отдых к Черному морю. Это вызвано разливом нефти в Анапе. Разлив с затонувших в Черном море танкеров может затронуть как минимум один курортный сезон, считают в Институте водных проблем РАН. Согласно опросу SuperJob, каждый пятый работающий житель планировал поездку на Черноморское побережье России в этом году.

Однако 16% респондентов выразили обеспокоенность по поводу того, что экологическая катастрофа может сорвать поездку, и только 2% остаются на своём решении поехать туда без изменений («Поеду к родителям»).

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.