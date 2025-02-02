Стало известно, какой будет погода в феврале в Новосибирске

Столбик термометра не опустятся ниже 19 градусов.

Стартовал последний зимний месяц в 2025 году — новосибирцев интересует «Каким он будет? Ждать глобальное похолодание или же надеяться на тёплую и около весеннюю погоду?». Сиб.фм знакомит читателей с прогнозом.

По данным «Яндекс. Погоды» существенных перепадов температуры ждать не стоит. Средняя температура в дневное время -10 – 12 градусов. Средняя температура в ночное время -13 -17 градусов. Если говорить о количестве солнечных дней, то их в феврале – шесть (два из них – 1 и 2 февраля, уже прошли). Далее солнечными будут 3, 4, 5 и 23 февраля.

Самыми холодными ночами в феврале — будут 18, 19, 20 февраля. В эти дни столбик термометра опустится до -18 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.