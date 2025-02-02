В Новосибирске на 72-ом году жизни скончался известный писатель Михаил Щукин

Все творчество писателя по праву можно считать сказанием о сибирской земле.

Автор романов о Сибири, главный редактор нескольких журналов, включая легендарные «Сибирские огни», Михаил Щукин скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил заместитель директора НОВАТа Александр Савин.

«Судьба» — это слово лучше всего описывает путь писателя. Первые главы романа «Ямщина» были написаны еще в конце 80-х годов и публиковались в газете «Советская Сибирь». Затем, с приходом 90-х, работа над произведением была отложена из-за занятости в журнале «Сибирская горница», — рассказывал Щукин.

Михаил Николаевич родился 3 октября 1953 года в селе Мереть Сузунского района Новосибирской области. Он окончил факультет журналистики Уральского государственного университета и Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР. Служил на Северном Урале, работал в районной и областной прессе, был корреспондентом журнала «Огонек» и газеты «Литературная Россия».

Член Союза писателей России, секретарь правления организации, автор более 20 книг, изданных в Новосибирске, Москве и за рубежом.

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