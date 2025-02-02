В Новосибирске родители высказались о том, что следует изменить в школах

Они уверены, что нужно сделать учебную программу более практической и связанной с реальной жизнью.

В Новосибирске 21,7% родителей учащихся предложили уменьшить объем домашних заданий, чтобы облегчить образовательную нагрузку и дать детям возможность отдохнуть после школы, как следует из исследования Skysmart. Также 18,6% из опрошенных считают важным внедрение интерактивных технологий.

Еще 17,8% респондентов предложили добавить больше разнообразных внеклассных занятий. 15,5% выступают за более практическую учебную программу, связанную с реальной жизнью, а 13,2% не хватает индивидуального подхода к ученикам. Меньшее количество голосов (2,3%) получили идеи, касающиеся увеличения времени для отдыха и физической активности.