Вскрылись подробности пожара в ресторане грузинской кухни в Новосибирске

2 февраля в дневное время произошел пожар в одном из новосибирских ресторанов грузинской кухни. О подробностях сообщили в пресс-службе МЧС по НСО.

Подробности пожара в одном из грузинских ресторанов Новосибирска 2 февраля стали известны из сообщения пресс-службы МЧС по НСО. Во время пожара в ресторане находилось 25 человек, которые самостоятельно эвакуировались, без пострадавших. По предварительным данным, возгорание произошло из-за загоревшейся вытяжки в подсобке, охватив площадь в 1,5 кв. м. Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС успешно потушили пожар за менее чем полчаса. После этого была проведена дополнительная проверка с тепловизором для обнаружения возможных скрытых очагов пожара.

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.