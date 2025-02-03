Приглашаем дизайнеров на KreaCollab-2025!

Бизнес-конференция для дизайнеров KreaCollab (КреаКоллаб) состоится с 11 по 13 февраля в рамках Международной выставки «Сибирская строительная неделя» в Новосибирском Экспоцентре.



KreaCollab – это:





·медийные дизайнеры и архитекторы России на одной площадке;

·более 30 лекций, семинаров о трендах, современном дизайне, креативе и многом другом;

·презентации проектных и технических решений от профессионалов профессионалам.

В программе бизнес-конференции:





· Прогнозы на 2025 год.

· Тренды предметного дизайна или как же нам повезло.

· Как дизайнеру выбрать нишу и идти по своему предназначению?

· Архитектурный проект. От Генплана к Интерьеру.

· Сладкая «пилюля» или как мы обесцениваем свою работу в глазах заказчика: три эксперимента и одно лекарство.

· Как работать с заказчиками, у которых нет четкого представления о дизайне.

· Тренды по карману: как делать стильно и недорого.

·Где деньги в дизайне? От фриланса до бизнес-свободы и другие темы.

В числе спикеров Kreacollab:

·Евгений Тюрин (Москва), президент Союза Дизайнеров и Архитекторов, совладелец шести бизнесов в сфере дизайна и строительства, основатель семи ежегодных тематических конференций для дизайнеров и архитекторов.

·Борис Уборевич-Боровский (Москва), самый медийный архитектор России, председатель Московского Архитектурного Общества, член Союза Московских Архитекторов, профессор МАрхИ, начальник мастерской №7 ОАО «Моспроект», возглавляет собственную мастерскую ub.design.

·Ксения Измайлова (Санкт-Петербург), архитектор-дизайнер, самый ожидаемый спикер конференций по отзывам зрителей и организаторов. Автор популярного блога «Просто Ремонт» и создатель клуба для дизайнеров prostoremont.info

·Сергей Трегубов (Москва), дизайнер интерьеров, Получил образование в России, в Европе (Италия, Испания и Германия), Турции и Китае. Дважды номинант премии INTERIAawards и обладатель более 30 дипломов и наград за выдающиеся успехи в области дизайна.

·Олеся Худякова (Москва), архитектурный дизайнер, победитель отраслевых конкурсов, почетный спикер деловых программ для дизайнеров и архитекторов, председатель Союза дизайнеров и архитекторов на территории Астрахани.

·Мария Тингаева (Иркутск), самый дизайнерский бизнес-тренер, лидер крупнейшего дизайн-сообщества в Иркутске, организатор WOW-мероприятий для дизайнеров, автор и руководитель уникальной программы Дизайн-Акселератор.

·Марика Таубе (Новосибирск), дизайнер-исследователь, дизайн-аналитик, автор трех теорий в современном дизайне, в том числе Типологии дизайн-культур, более 80 научных публикаций, в том числе индексируемых SCOPUS и ВАК и многие другие.





Полное расписание можно посмотреть на сайте Kreacollab.



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