Продукты НОВИКОМа помогают привлекать специалистов на производства

Дочерний банк Ростеха НОВИКОМ в декабре 2024 года выдал на 86% больше ипотечных кредитов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты банка связывают спрос с популярностью льготной ипотеки и корпоративных программ. Сегодня это один из наиболее эффективных HR-инструментов, который помогает привлекать высококвалифицированные кадры в промышленность.

Всего в 2024 году в кредитном портфеле НОВИКОМа объемы жилищного кредитования выросли на 37% в сравнении с предыдущим годом. Эксперты банка прогнозируют, что в 2025 году интерес к ипотечным программам с государственным участием, таким как «Семейная ипотека», сохранится.

Кроме того, растет популярность корпоративных программ. Одна из них – «Развитие», разработанная специалистами НОВИКОМа при участии Ростеха. Она дает возможность работникам организаций Корпорации – участникам зарплатного проекта, воспользоваться льготными условиями по кредитным продуктам, включая сниженную процентную ставку по ипотеке.

«Привлечение профессионалов на предприятия – задача стратегической важности. Ипотека с господдержкой на выгодных условиях от Банка и программа «Развитие» – это инструменты, которые позволяют не только улучшить качество жизни сотрудников, но и мотивируют их работать на долгосрочную перспективу. В 2024 году большая часть сделок по жилищному кредитованию была заключена на льготных условиях, что подчеркивает востребованность таких программ», – отметил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

НОВИКОМ сохраняет комфортные условия по ипотечным программам даже в условиях сложной ситуации на рынке кредитования. Это делает покупку жилья для сотрудников российских промышленных предприятий доступнее.

Помимо «Развития», Госкорпорация предлагает сотрудникам своего контура решить квартирный вопрос с помощью программы «Квадратные метры Ростеха». Она позволяет обеспечить снижение стоимости жилья для работников Корпорации и организаций Корпорации до 40% в сравнении с рыночными условиями за счет предоставления инвестиционного кредита застройщику для строительства жилья. Покупая квартиру по программе «Квадратные метры Ростеха», можно также оформить ипотеку по сниженной ставке программы «Развитие» и таким образом сэкономить вдвойне.

Помимо улучшения жилищных условий, корпоративные ипотечные программы мотивируют персонал строить долгосрочное партнерство с работодателем. Это помогает развивать профессионализм сотрудников и укреплять кадровый потенциал российских предприятий.

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