На фоне продолжающегося конфликта в Украине и нарастающего давления Запада обсуждения о возможной новой волне мобилизации вновь раздаются в России. Военный эксперт Александр Чугай ответил на важные вопросы о мобилизационной готовности страны и потенциальных ответных мерах в случае обострения конфликта.

По словам эксперта, основным фактором для принятия решения о мобилизации может стать вмешательство НАТО в украинский конфликт.

«Если НАТО отправит войска в Украину, Москва отреагирует на это, считая это актом агрессии против нас», — заявил Александр Чугай в интервью Сиб.фм.

Эксперт подчеркнул, что России необходимо иметь четкое понимание наличия резервов, готовых к мобилизации и обучению, чтобы противостоять любым вызовам. Тем временем завершена подготовка нового мобилизационного плана в Украине. Агентство Associated Press сообщает, что Киев готовит призыв мужчин в возрасте от 18 до 25 лет на военную службу. Замглавы Офиса президента Украины, полковник Павел Палиса, утверждает, что нынешняя система мобилизации не справляется с задачей комплектования войск. Ожидается, что новая программа позволит привлечь 200 тысяч новобранцев и создать до 37 бригад.

«Такие инициативы Украины могут использоваться как средство давления на Россию, особенно учитывая поддержку от НАТО, предоставившего обещания по вооружению новобранцев», – говорит он.

Александр Чугай уточнил, что Россия не планирует увеличивать военное присутствие за счёт масштабной мобилизации, а сосредотачивается на усилении военно-промышленного комплекса, увеличении производства огневых средств, особенно беспилотников, и на разрушении критической инфраструктуры противника.

По мнению эксперта, Россия активно формирует мобилизационный резерв, проводятся занятия, отрывающие резервистов от работы, что повышает их военную подготовку.

На данный момент у России достаточно военных сил для выполнения необходимых задач, однако международная обстановка остаётся сложной, что требует готовности к любым вызовам. Вопрос мобилизации остаётся обсуждаемым, и окончательное решение будет зависеть от дальнейших международных событий и действий западных стран. Пока же власти официально заявляют, что второй волны мобилизации не планируется.