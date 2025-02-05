Футбольная школа «Динамо» в Новосибирске подвела итоги января

Директор школы Алексей Краснокутский назвал ключевые события прошедшего месяца и поделился кое-какими планами на остальные одиннадцать.

Главным событием января Краснокутский назвал организованный медиахолдингом «Сиб.ФМ GROUP» турнир «Рождественский кубок им. М.Н. Начкебия». Во всероссийских детских соревнованиях приняли участие 13 команд – не только из Новосибирска, но и из Бердска, Барнаула, Томска, Новокузнецка, Ленинск-Кузнецкого.

«На протяжении трех дней с 4 по 6 января в спорткомплексе «Заря» шла упорная борьба, доставившая немало удовольствия как самими спортсменам, так и их родителям и болельщикам. Мы получили немало положительных откликов о хорошей организации турнира, это позволяет нам сделать вывод, что мы на правильном пути и с уверенностью смотреть в будущее», – прокомментировал Алексей Краснокутский.

В мае школа планирует провести, посвященные Дню Победы. По словам ее руководителя, в ней может принять участие еще больше команд.

Еще январь запомнился турнирами в Барнауле и Омске, где принимали участие ребята из Новосибирска 2013 и 2014 года рождения. И показали неплохую игру.

«Здесь хочется сказать следующее – результаты, может быть, пока уйдут на второй план – для нас важен опыт игры с сильными соперниками. Хочется проводить как можно больше качественных игр. Когда мы проводим 5-6 матчей, как говорится, «от ножа». В этом развитие. Победы обязательно придут», – добавил директор школы «Динамо».

В конце января в Новосибирск приехал основатель и руководитель школы вратарей им. Л.И. Яшина, внук легендарного игрока Василий Фролов. В рамках проекта «Школьная академия футбола» были организованы мастер-классы с его участием и встречи с юными любителями спорта в учебных заведениях города и области, а юнкоры Сиб.ФМ GROUP провели с известным футболистом и тренером пресс-конференцию.

Руководители школы вместе с Василием поработали и на выезде – от Северска до Томска. И вместе с ним же открыли томское представительство школы «Динамо». И заодно начали подготовительную работу по организации на нашей базе летнего лагеря вратарей.

И при этом никто не отменял «обычных» тренировок.

«Январь для многих – месяц тяжелый, а для нас он получился напряженным, интересным и продуктивным. Двигаемся дальше!» – подытожил Алексей Краснокутский.

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