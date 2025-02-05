Лекторий – здесь новые идеи и решения для строителей

Инновации, новые технологии и цифровые продукты, в том числе BIM-технологии, для строительной отрасли будут представлены на Лектории в рамках Международной выставки «Сибирская строительная неделя» с 11 по 13 февраля в Новосибирском Экспоцентре.



Лекторий – это деловая площадка для презентаций прорывных решений и налаживания профессиональных и торговых контактов, обмена идеями, опытом и знаниями.



В качестве спикеров выступают производители строительных и отделочных материалов, разработчики программного обеспечения, поставщики цифровых и технических решений.



К диалогу приглашаются девелоперы, застройщики, проектировщики, отраслевой ритейл, компании, занятые в сфере цифровизации строительной отрасли.

В числе тем Лектория:





·Применение BIM на строительной площадке с помощью технологии дополненной реальности в программном продукте AR Mobile Стройконтроль.

·ParkingMaster — пусть робот управляет вашей парковкой.

·Обновление решений в строительстве и управлении проектными данными от Нанософт.

·Опыт внедрения исполнительной документации и строительного контроля на объектах жилого и промышленного строительства.

·Как снизить растущие затраты на энергетическую инфраструктуру и техническое присоединение более чем в два раза.

·Повышение надежности и безопасности теплоснабжения зданий.

·Программное обеспечение для проектирования.

·Построение цифровой экосистемы на базе СОД Vitro-CAD.

·Строить по старинке или внедрять цифровые технологии? Когда и что стоит оцифровывать в компании?

·Подготовка специалистов для цифровизации и технологического суверенитета.

·Опыт внедрения исполнительной документации и строительного контроля на объектах жилого и промышленного строительства.

·И многое другое.



В третий день Лектория традиционно посвящен BIM-технологиям в строительстве.

Его участники – BIM-лидеры и BIM-специалисты из разных городов России. На этой площадке они получают возможность полноценно понять процесс BIM на всем жизненном цикле объекта строительства. Для специалистов, только начинающих использовать BIM в своей работе, – это отличная возможность разобраться во всех аспектах этой темы; для опытных – расширить свои знания и быть в курсе последних тенденций и достижений в области BIM-технологий.

Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте Лектория.

ООО «Центр Экспо»

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