Лекторий – здесь новые идеи и решения для строителей

Инновации, новые технологии и цифровые продукты, в том числе BIM-технологии, для строительной отрасли будут представлены на Лектории в рамках Международной выставки «Сибирская строительная неделя» с 11 по 13 февраля в Новосибирском Экспоцентре.
Лекторий – это деловая площадка для презентаций прорывных решений и налаживания профессиональных и торговых контактов, обмена идеями, опытом и знаниями.
В качестве спикеров выступают производители строительных и отделочных материалов, разработчики программного обеспечения, поставщики цифровых и технических решений.
К диалогу приглашаются девелоперы, застройщики, проектировщики, отраслевой ритейл, компании, занятые в сфере цифровизации строительной отрасли.
В числе тем Лектория:
·Применение BIM на строительной площадке с помощью технологии дополненной реальности в программном продукте AR Mobile Стройконтроль.
·ParkingMaster — пусть робот управляет вашей парковкой.
·Обновление решений в строительстве и управлении проектными данными от Нанософт.
·Опыт внедрения исполнительной документации и строительного контроля на объектах жилого и промышленного строительства.
·Как снизить растущие затраты на энергетическую инфраструктуру и техническое присоединение более чем в два раза.
·Повышение надежности и безопасности теплоснабжения зданий.
·Программное обеспечение для проектирования.
·Построение цифровой экосистемы на базе СОД Vitro-CAD.
·Строить по старинке или внедрять цифровые технологии? Когда и что стоит оцифровывать в компании?
·Подготовка специалистов для цифровизации и технологического суверенитета.
·Опыт внедрения исполнительной документации и строительного контроля на объектах жилого и промышленного строительства.
·И многое другое.
В третий день Лектория традиционно посвящен BIM-технологиям в строительстве.
Его участники – BIM-лидеры и BIM-специалисты из разных городов России. На этой площадке они получают возможность полноценно понять процесс BIM на всем жизненном цикле объекта строительства. Для специалистов, только начинающих использовать BIM в своей работе, – это отличная возможность разобраться во всех аспектах этой темы; для опытных – расширить свои знания и быть в курсе последних тенденций и достижений в области BIM-технологий.
Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте Лектория.
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