В Новосибирской области открыты две тысячи вакансий с зарплатой от 200 000 руб

Две тысячи вакансий открыты в регионе с заработной платой от 200 тысяч рублей.

По данным аналитиков онлайн-рекрутинга hh.ru, в январе текущего года в Новосибирской области опубликовали 2 000 вакансий с зарплатой от 200 000 рублей.

Так, компании, готовые платить от 200 000 рублей, работают в сферах строительства (17%), логистики и добывающей отрасли (по 9%), услуг для бизнеса (8%) и информационных технологий (6%).

Напомним, что Новосибирск возглавил рейтинг городов с самыми высокими зарплатами для студентов