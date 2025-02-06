В Курской области дали старт новому сезону Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» стартовала 2 февраля в Курской области.

В торжественном открытии приняли участие Герой России, участник президентской программы «Время Героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов, Герой России, Начальник Главного Штаба движения «Юнармия», участник президентской программы «Время Героев», заместитель председателя правления Движения Первых Владислав Головин и директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко. В рамках мероприятия участники посетили экскурсию, отдали дань памяти героям, возложив цветы к мемориальному комплексу «Курская битва». Гости также приняли участие в открытии Регионального Центра Первых, который станет новой точкой притяжения для активной молодежи региона, и встрече с детьми, проживающими в пунктах временного размещения. В новом сезоне организатором Зарницы 2.0 выступает Движение Первых и ВВПОД «Юнармия» совместно с Центром «ВОИН».

«Движение Первых вместе с Юнармией и Центром «ВОИН» запустило Всероссийскую военно-патриотическую игру «Зарница 2.0» в Курске, легендарном Городе воинской славы. Это действительно символично. Как и 82 года назад мы отстаиваем на курской земле свою свободу и свое будущее. Как и тогда мы боремся с нацизмом – с теми, кто стирает из памяти народа подвиг собственных дедов и прадедов. Как и наши героические предшественники мы неизменно говорим : «Наше дело правое – мы победим!». Каждый участник Зарницы 2.0 – наследник нашего великого прошлого. Ребята сохраняют историческую память, стремятся жить, учиться и трудиться в родной стране на благо нашего общества. Они настоящие патриоты и будущее России. Убеждён, «Зарница 2.0», которую мы посвятили Году защитника Отечества и нашей Победе в Великой Отечественной войне станет для каждого участника игры символом единства и несокрушимости нашей великой Родины», – подчеркнул Герой России, участник президентской программы «Время Героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Церемония открытия началась с Гимна Российской Федерации, выноса государственного флага Российской Федерации, флага Курской области, флага движения «Юнармия» и Центра «ВОИН», а также знамени Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Символичным моментом стало нажатие кнопки, которое доверили самым главным участникам проекта – детям. Именно они запустили новый сезон, став частью большой истории патриотического воспитания. На церемонии открытия участники первого сезона игры торжественно передали знамя «Зарница 2.0» ребятам, которые готовятся впервые попробовать себя во втором сезоне проекта. В ходе церемонии также стартовала заявочная кампания Игры.

«Зарница 2.0» объединяет ребят со всей страны, учит их работать в команде, критически и стратегически мыслить. В «ЮНАРМИИ» на протяжении всего года ребята занимаются начальной военной-подготовкой, участвуют в спортивных соревнованиях, изучают историю и заботятся о ее сохранении. «Зарница 2.0» дает юнармейцам возможность проявить себя, на деле показать на что способен, раскрыть потенциал и зарядиться незабываемыми эмоциями. Мы даем старт новому сезону игры на Курской земле. Сейчас здесь бойцы специальной военной операции продолжают защищать Родину, как и наши героические предки. А участники «Зарница 2.0» — это хранители истории, традиций и подвигов героев разных времен. Это наше будущее. Верю, что на игре ребята найдут много новых друзей, получат невероятный заряд энергии и оставят эти воспоминания в своем сердце на всю жизнь», — отметил Герой России, Начальник Главного Штаба движения «Юнармия», участник президентской программы «Время Героев», заместитель председателя правления Движения Первых Владислав Головин.

Председатель правления Движения Первых Артур Орлов вместе с гостями посетили экскурсию и возложили цветы к мемориальному комплексу «Курская битва», отдав дань памяти героям. Особую роль в мероприятии сыграли участники Движения Первых – они не только сопровождали гостей, но и лично провели для них экскурсию по музею «Юные защитники Родины», рассказали о подвигах молодых героев, которые отдали свои жизни за Родину.Кроме того, состоялось возложение цветов к Мемориальному комплексу «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и посещение воинских захоронений участников СВО в Курске.

В этот же день состоялась церемония открытия Центра Первых. Гости приняли участие в мероприятии, после чего прошли экскурсию по центру, познакомились с его деятельностью. Завершением официальной части стал открытый диалог с участниками Совета Первых и юнармейцами. Участники диалога вместе с гостями обсудили важные вопросы патриотического воспитания молодежи и развития новых проектов на базе Центра.

В рамках визита прошла передача гуманитарного груза временным переселенцам, проживающим в пунктах временного размещения. Гости встретились с детьми, находящимися в ПВР, уделили внимание их истории, поддержке и возможностям участия в образовательных и патриотических инициативах.

«Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» — флагманский совместный проект Центра «ВОИН» и Движения Первых. В 2024 году инструкторы Центра были задействованы в проведении как региональных и окружных этапов, так и всероссийского финала, который с большим успехом прошел в сентябре в патриотической столице России — Волгограде и объединил 600 ребят из 46 регионов страны. Наши специалисты взяли на себя множество задач: они занимались подготовкой команд к соревнованиям, обеспечивали судейство на этапах и строго следили за соблюдением мер безопасности участников. Но сейчас «Зарница 2.0» будет по-настоящему особенной, ведь она проводится в год 80-летия Великой Победы. Это станет дополнительной мотивацией для ребят, которые, я уверен, покажут в ходе соревнований только самые высокие результаты», — отметил директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко.

«Зарница 2.0» — масштабная всероссийская игра с применением цифровых технологий, флагманский проект Движения Первых. Он включает мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. В игре могут принять участие школьники от 7 до 17 лет, а также обучающиеся СПО от 18 до 21 года из всех регионов России. Целью проекта является совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан Российской Федерации, формирование чувства верности долгу по защите своего Отечества и любви к Родине, ее научному и культурному потенциалу.

В новом сезоне игры произошел ряд изменений. Введена специальная категория для обучающихся СПО в возрасте от 18 до 21 года. В составе отряда вместо топографа теперь будет второй штурмовик. Количество участников в отряде составляет 10 человек, а количество отрядов от одной образовательной организации не ограничено. Роли в отряде: командир, штурмовик, медик, сапёр, оператор БПЛА, военкор, политрук. Состязания по условно-военным специальностям начнутся уже с отборочного этапа. Окружной этап для старшей возрастной категории пройдет в формате окружных сборов, включающих слаживание отрядов и военно-тактическую игру. Также пересмотрены индивидуальные состязания для командира отряда, штурмовика и военкора.

В 2025 году Игра пройдет в несколько этапов. Заявочная кампания стартовала 2 февраля. В феврале также состоится отборочный этап. С 1 марта по 16 апреля пройдут муниципальные этапы, за которыми последуют региональные – с 17 апреля по 31 мая. Для старшей возрастной категории запланированы окружные сборы, для участников средней возрастной категории и обучающихся СПО окружные этапы, которые пройдут с июня по июль. Финал Игры состоится в сентябре 2025 года.

Игра основана на лучших традициях советской военно-патриотической игры, она обрела новое, современное воплощение, которое сочетает историческое наследие с передовыми образовательными методиками. Новое воплощение игры «Зарница» уже зарекомендовало себя как востребованный и успешный проект. Он не только помогает молодым гражданам почувствовать верность долгу и любовь к Родине, но и вдохновляет их на развитие научного и культурного потенциала страны.

Важную роль в проекте играют бойцы СВО, которые становятся наставниками для участников. Они не только передают ребятам ценные знания и навыки, необходимые в игре, но и своим примером вдохновляют молодое поколение. Для детей и подростков такое общение с настоящими героями имеет огромное значение — оно формирует уважение к подвигам защитников Родины и укрепляет патриотический дух. В свою очередь, для ветеранов проект также важен: он помогает им найти себя в деле воспитания молодежи, делиться опытом и вновь почувствовать свою значимость в обществе.

Напомним, в 2024 году к проекту присоединилось более 800 000 участников. Кроме того, в рамках игры было проведено около 7 000 мероприятий. В финальной Игре приняли участие 60 отрядов, 48 региональных и 12 отрядов, представляющих военно-патриотические организации, которые курируют ведомства Российской Федерации, в средней (11–13 лет) и старшей (14–17 лет) возрастных категориях. Команда ВПК «Гвардия» из города Бердска Новосибирской области стала призёром и заняла III место в финале игры, который проходил Городе-Герое Волгограде.

Подать заявку на участие в проекте можно на официальном сайте игры зарница.будьвдвижении.рф. Для успешного прохождения отборочного этапа участниками испытаний Игры разработан асинхронный курс подготовки, размещенный также сайте.

Реклама "Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи ""Движение первых"" Новосибирской области ИНН 5406828669 Erid:2W5zFGM8g4Y