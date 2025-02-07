Доходы бюджета Новосибирска в 2024 году выросли на 14,3 млрд рублей

В 2024 году доходы городского бюджета Новосибирска увеличились на 14,3 миллиарда рублей по сравнению с 2023 годом, составив 100,5 миллиарда рублей.

Исполнение доходной части бюджета составило 98%. Выросли поступления по налогу на доходы физических лиц, упрощенной системе налогообложения и договорам о комплексном развитии территорий.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что в этом году был преодолен исторический рубеж в 100 миллиардов рублей по доходной части бюджета, а также удалось значительно снизить муниципальный долг на 6 миллиардов рублей — с 22,6 миллиардов до 16,6 миллиардов.

Фактические расходы города в 2024 году составили 99 миллиардов рублей, что на 15,5 миллиардов больше по сравнению с 2023 годом. Мэр подчеркнул, что работа по увеличению доходов бюджета продолжится и в 2025 году.