НОВИКОМ начал сотрудничество с Гарантийным фондом Республики Чувашия

Дочерний банк Госкорпорации Ростех впервые стал победителем отбора на размещение временно свободных средств Гарантийного фонда Чувашской Республики. Вклад размещен на срок 186 дней. По его завершении фонд получит дополнительные ресурсы, которые будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса региона.

«НОВИКОМ продолжает работать над тем, чтобы решения банка способствовали развитию промышленной кооперации в стране. Привлечение депозита Гарантийного фонда Чувашской Республики – важный шаг в укреплении нашего сотрудничества с регионом. Полученный после размещения доход позволит фонду усилить меры поддержки предпринимателей, обеспечивая финансирование для роста и расширения бизнеса», – отметила управляющий филиалом банка в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.

Руководство Чувашии активно поддерживает предпринимателей и динамично развивает экономику. Гарантийный фонд республики оказывает помощь предпринимателям, предоставляет гарантии по кредитам и займам, помогает получить доступ к финансовым ресурсам и обеспечивает информационную поддержку. Прибыль, полученная от размещения средств на депозите в банке НОВИКОМ, будет направлена на реализацию программ развития малого и среднего бизнеса. Это будет способствовать экономическому росту и созданию новых рабочих мест в республике.

Реклама АО АКБ «НОВИКОМБАНК» ИНН 7706196340 Erid:2W5zFH6L568