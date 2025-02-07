НОВИКОМ поддерживает развитие авиации - банк принял участие в NAIS-2025

Дочерний банк Госкорпорации Ростех в третий раз принял участие в Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025. На площадке форума представители НОВИКОМа обсудили развитие отечественной авиационной отрасли, включая внутренние и международные авиаперевозки.

Финансирование проектов авиастроения занимает значительное место в кредитном портфеле НОВИКОМа. При поддержке банка реализуются такие стратегически важные проекты авиационной промышленности, как пассажирские лайнеры МС-21 и SJ-100 New, перспективные авиадвигатели нового поколения.

В ходе форума NAIS-2025 вице-президент НОВИКОМа Саид Аминов отметил, что, несмотря на глобальные изменения, авиаперевозки в России сохраняют высокий спрос, а развитие авиастроения – один из государственных приоритетов.

«Производство новых самолетов и разработка технологий для авиации – это стратегически важный вопрос для нашей страны. Развитие этой отрасли влияет не только на экономику, но и на национальную безопасность. НОВИКОМ обладает глубокими компетенциями по предоставлению качественных финансовых инструментов для реализации масштабных планов стратегического значения. И мы понимаем, насколько важно сейчас для предприятий авиастроения иметь доступ к этим инструментам финансирования», – подчеркнул Саид Аминов.

NAIS-2025 – это ключевая площадка для обсуждения перспектив отрасли. В этом году выставка собрала более 4000 участников, включая представителей власти, руководителей аэропортов и авиакомпаний, разработчиков технологий и поставщиков авиауслуг. Деловая программа была посвящена вопросам развития авиаперевозок, безопасности полетов, беспилотных авиационных систем и стратегическим задачам отрасли на ближайшее будущее.

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