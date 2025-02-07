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общество

В Новосибирске назвали размеры детских пособий

Фото: Сиб.фм

Индексация детских пособий произошла в Новосибирской области.

По данным Отделения СФР по Новосибирской области, с 1 февраля текущего года в регионе проиндексировали детские пособия на 9,5% — перерасчет произведен автоматически.

Перечень новых размеров пособий: единовременное при рождении ребенка — 32 330 рублей; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — 12 124,6 рублей; единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву или мобилизованного — 51 198 рублей и ежемесячное пособие на ребенка до 3 лет для семьи военного по призыву или мобилизованного — 21 942 рубля.

Напомним, что в Новосибирске увеличили размер пособия по безработице

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Валерия Митрохина
Журналист

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