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общество

Певица Ёлка зажгла на Матче звёзд КХЛ в Новосибирске. Смотрим яркие фото

Знаменитость выступила в рамках Матча звезд КХЛ на «Сибирь-Арене», исполнив любимые хиты миллионов.

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» в рамках Матча звезд КХЛ спела популярная певица Ёлка. Ледовая арена превратилась в концертную площадку, где в ее самом центре и выступила звезда. Артистка исполнила такие хиты, как «Прованс», «Мальчик-красавчик» и многие другие.

Фото Певица Ёлка зажгла на Матче звёзд КХЛ в Новосибирске. Смотрим яркие фото 2

Поклонники подпевали звезде, а также громко кричали «Браво» и аплодировали после каждой песни.

Фото Певица Ёлка зажгла на Матче звёзд КХЛ в Новосибирске. Смотрим яркие фото 3

Стоит отметить, что звезда сцены выбрали для образы темные тона в одежде, образ завершила черными перчатками и даже помаду выбрала темных оттенкам. Зрители вдохновились ее образом, отметив, что за столько лет артистка совсем не изменилась.

Фото Певица Ёлка зажгла на Матче звёзд КХЛ в Новосибирске. Смотрим яркие фото 4

Фото Певица Ёлка зажгла на Матче звёзд КХЛ в Новосибирске. Смотрим яркие фото 5

Отметим, что в самом Матче звезд приняли участие игроки новосибирского хоккейного клуба «Сибирь». В игру ввели троих спортсменов «Сибири»: вратарь Денис Костин, защитник Тревор Мерфи и нападающий Сергей Широков.

Фото Певица Ёлка зажгла на Матче звёзд КХЛ в Новосибирске. Смотрим яркие фото 6

Фото Певица Ёлка зажгла на Матче звёзд КХЛ в Новосибирске. Смотрим яркие фото 7

Фото Певица Ёлка зажгла на Матче звёзд КХЛ в Новосибирске. Смотрим яркие фото 8

Фото Певица Ёлка зажгла на Матче звёзд КХЛ в Новосибирске. Смотрим яркие фото 9

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске Матч Звезд КХЛ посетили более 11 тысяч зрителей. Фоторепортаж доступен на сайте Сиб.фм.

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Дарья Лапина
Журналист

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