«Ростелеком» подарил новосибирцу билеты на Матч звезд КХЛ за активное пользование услугами компании

«Ростелеком» определил самого активного пользователя услугами и сервисами провайдера в Новосибирской области. Им оказался житель столицы Сибири Андрей Брума. В знак признательности компания подарила абоненту два билета на главное событие сезона КХЛ — Матч звезд, который состоялся в выходные в «Сибирь-Арене».

По данным провайдера, Андрей Брума много лет пользуется домашним интернетом «Ростелекома», мультимедийной платформой Wink, видеонаблюдением и другими цифровыми услугами.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«Интернетом “Ростелекома” пользуются свыше 345 тысяч жителей региона. Мы ценим наших абонентов и уделяем большое внимание качеству предоставляемых услуг — развиваем цифровую инфраструктуру, круглосуточно мониторим работоспособность сетей связи. Самого активного пользователя в массовом сегменте мы решили наградить возможностью своими глазами увидеть игру сильнейших российских хоккеистов — много лет наша компания выступает партнером и официальным провайдером трансляций КХЛ».

Андрей Брума, абонент «Ростелекома»:

«Билеты на Матч звезд КХЛ стали для нашей семьи настоящим подарком. Эмоции непередаваемые! Спорт для меня — это и увлечение, и профессиональная деятельность. Я работаю тренером по плаванию, а в свободное время принимаю участие в различных забегах, заплывах и состязаниях по триатлону. Услугами “Ростелекома” пользуюсь давно и с удовольствием — скорость интернета отличная, тарифы доступные и техподдержка работает достойно».

Александр Бойкиня, директор по работе с массовым сегментом региона «Восток» «Ростелекома»:

«Вместе с высоким качеством услуг мы внимательно прорабатываем наши тарифные планы, стремимся учесть все потребности абонентов. Жителям Новосибирской области сейчас доступны пакетные предложения, в которые входят интернет, Wink, мобильная связь и другие сервисы для всей семьи. Таким образом пользователи могут сэкономить до 50%».

Подробнее о конвергентном пакете услуг провайдера можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

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