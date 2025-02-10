Сибирская строительная неделя – ежегодное место встречи власти и бизнеса

Международная выставка «Сибирская строительная неделя» и Форум «Стратегии ускорения темпов строительства» – крупнейшая на востоке России профессиональная отраслевая площадка, адресованная собственникам, топ-менеджерам и специалистам компаний, работающим на этом рынке.

Это возможность быть в фокусе целевой аудитории, осваивать растущий строительный рынок Сибири и Дальнего Востока, налаживать международные связи и оставаться в курсе самых важных событий профессиональной среды и бизнеса.

Что бы ни происходило в отрасли – объединяйтесь! Взлеты ли падения, коллаборации и эффективные управленческие решения, рожденные по принципу «одна голова хорошо, а две – лучше», задают не только устойчивость бизнесу, но и позволяют ему развиваться. Именно этой цели и служит Сибирская строительная неделя, с руководителем которой – Павлом Юрьевичем Плешканем – мы общаемся сегодня.

- Павел Юрьевич, давайте начнем с главного – с миссии выставки. Какова она?

– Сибирская строительная неделя — это мероприятие В2В формата, основная миссия которого объединить профессиональное сообщество и, в первую очередь, лица, принимающие решения. Это застройщики, девелоперы, подрядчики, специализированные торговые сети, а также производители строительных материалов, поставщики, разработчики инновационных методик, связанных со строительством. Кроме того, это компании, которые предоставляют услуги в производстве программного обеспечения в сфере проектировки, изыскания, дизайна, ремонта и т. д. И нам ежегодно не только удается собрать их вместе, но и создать условия для того, чтобы они могли выстроить эффективную стратегию сотрудничества. Сибирская строительная неделя — это место, где принимаются решения и, в какой-то мере, определяются тенденции рынка. Словом, это комплексное и достаточно масштабное событие не только для нашего региона, но и для всей страны.

- То есть в выставке принимают участие предприятия со всей России?

- В двух павильонах у нас работает более 400 компаний, если говорить об экспонентах. И это, в первую очередь, конечно российские производители, которые приезжают к нам со всей страны. Кроме того, у нас есть участники из Китая, Индии, Белоруссии и стран Средней Азии. Но давайте не забывать о том, что это выставка В2В формата, соответственно, наши посетители – это тоже компании, их представители: владельцы бизнеса, топ-менеджеры и специалисты. В этом году мы ожидаем более 20 тысяч гостей, из которых свыше 80%, как подсказывает мне опыт прошлых лет, – профессиональные посетители. А еще есть гости нашей деловой программы: часть представителей бизнеса приезжают на события форума и на его площадке решают свои задачи.

- Да, обратили внимание, что главная тема форума сохранена, а вот изменились ли акценты?



- В этом году в центре внимания комплексное развитие территорий, цифровизация строительной отрасли и кадры. Это касается всех наших деловых мероприятий, поскольку программа состоит из нескольких направлений. Первое — форум «Стратегия ускорения темпов строительства». Организаторами форума выступают: Правительство Новосибирской области, Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), Российский Союз строителей, Ассоциация строительных организаций Новосибирской области (АСОНО). В деловых событиях принимают участие представители министерства строительства и ЖКХ РФ, комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ, ФАУ «РосКапСтрой», Ассоциации экспертиз России, НИУ МГСУ. Здесь есть ряд традиционных, но крайне важных мероприятий: «Расширенное заседание правления Российского союза строителей», «Выездное заседание комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ», профильные мероприятия НОПРИЗ и НОСТРОЙ и многое другое.



Внутри деловой программы выставки «зашиты» профильные сессии наших партнеров. Это компании-производители определенных категорий товаров. Вы можете ознакомиться на нашем сайте с полной деловой программой и понять, что я имею ввиду под «узкими направлениями».

Кроме того, в павильонах проходят мероприятия бизнес-конференции для дизайнеров Kreacollab; Форума мастеров с участием популярных блогеров; на площадке Лектория компании проводят презентации программного обеспечения и цифровых услуг, новые отраслевые решения и ищут инвесторов. Кстати, третий день работы Лектория будет полностью посвящен BIM-технологиям.



И впервые на нашей площадке работает Центр контрактования – место, где службы материально-технического снабжения девелоперов, застройщиков, отраслевого ритейлера и крупных компаний рассматривают предложения от производителей, поставщиков стройматериалов и подрядных организаций.



То есть, Сибирская строительная неделя – это главное отраслевое событие, которое позволяет решать вопросы как развития стройиндустрии в целом, так и отдельных компаний в частности. Я рад приветствовать всех гостей на нашей площадке!

Получить билет посетителя можно по ссылке sbweek.ru





Компания «Русский Свет» – генеральный тематический партнер Сибирской строительной недели.



Группа «Эталон» – специальный партнер выставки.



S7 Airlines – логистический партнер выставки.



MIDEA | LINVOL – официальный партнер Сибирской строительной недели в разделе лифтов и грузоподъемного оборудования.





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