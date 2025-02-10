В Новосибирске продают Ford Torino 1972 года из «Форсажа»

В Новосибирске выставлен на продажу автомобиль Ford Torino 1972 года выпуска.

Цена составляет 4,5 миллиона рублей. По словам продавца, машина прошла полную реставрацию в Москве.

В ходе работ были заменены резиновые элементы, сайлентблоки, амортизаторы и прокладки. Салон автомобиля находится в хорошем состоянии, а под капотом установлен двигатель Ford Cleveland Boss 351 V8.

При этом у автомобиля отсутствует VIN-номер, что может создать сложности при регистрации. Ford Torino приобрёл известность благодаря фильмам «Гран Торино» и «Форсаж 4».