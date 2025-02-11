На заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям подвели итоги ушедшего года

7 февраля состоялось заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, на котором обсудили итоги деятельности за прошедший год и обозначили планы на 2025 г.

В мероприятии приняли участие председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, первый заместитель председателя Cоюза, президент Лиги, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, члены Бюро – руководители корпораций и крупных промышленных предприятий, полномочный представитель Президента в СибФО Анатолий Серышев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, депутаты Госдумы, руководители иных ведомств, организаций контура Союза и Лиги, руководители региональных отделений Союза, в том числе куратор Воронежского регионального отделения, Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

Открывая заседание, председатель Союза машиностроителей России, глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов отметил, что, несмотря на санкционное давление со стороны Запада, отечественная промышленность в 2024 году продемонстрировала положительные тенденции: «Успешное взаимодействие науки и производства позволило нам сделать прорыв в развитии оборонных и гражданских технологий, сформировать потенциал для дальнейшего промышленного развития. Этот год должен стать переломным для многих отраслей, поскольку запускается целый ряд новых национальных проектов по достижению технологического лидерства».

Владимир Гутенев в своем выступлении рассказал, чтов законотворческой работе усилия Союза были сфокусированы, прежде всего, на выполнении гособоронзаказа и повышении финансовой устойчивости предприятий ОПК. Значительное внимание уделено защите внутреннего рынка, поддержке отраслей промышленности и решению кадровых проблем. «В нашей деятельности приоритетом является защита интересов профессионального сообщества. Мы продолжаем работу по продвижению инициатив, подготовленных на основе решений экспертных структур», — заявил он.

Многие инициативы нашли отражение в нормативно-правовых документах Правительства России. Наиболее значимые предложения, реализованные на практике, подготовлены Экспертными советами Петра Фрадкова и Максима Соколова.

Далее участники заседания перешли к обсуждению приоритетных задач промышленного развития страны на ближайшую перспективу.

В рамках повестки выступили члены Бюро заместитель председателя СоюзМаш, глава ПСБ Петр Фрадков, генеральный директор КРЭТ Александр Пан, генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации Сергей Сахненко.

Президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев отметил, что в прошедшем году был продолжен рост количественных и качественных показателей по всем программам и проектам Союза и Лиги: «Важно поддерживать положительную динамику, своевременно внося изменения в проекты. По ряду программ Союза и Лиги назрели корректировки в целеполагании, поскольку масштаб достигнутых результатов требует выхода на новый уровень. Продолжить работу по формированию новой Стратегии развития образования, первый этап обсуждения которой состоится 11 февраля на площадке Госдумы».

Одним из важнейших вопросов деятельности Союза и Лиги остаются профориентационные проекты, посвященные проблематике подготовки кадров.

Член Бюро СоюзМаш, генеральный директор холдинга «Швабе» Вадим Калюгин выступил с предложением об учреждении новой премии имени Сергея Вавилова за вклад в развитие технологий оптоэлектроники, фотоники и лазерной техники с призовым фондом 20 млн рублей. Члены Бюро единогласно поддержали данную инициативу.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляеврассказал о концепции Форума «ИБ-2025», который пройдет с 23 июня по 3 июля.

В ходе заседания членами Бюро были приняты ротационные решения, необходимые для осуществления уставной деятельности Союза и Лиги.

Единогласным решением членов Бюро генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков избран заместителем председателя Союза машиностроителей России.

В связи с новой должностью Юрия Слюсаря — ВРИО губернатора Ростовской области — председателем Экспертного совета по авиационной промышленности избран глава ОАК, член Бюро Союза Вадим Бадеха.

Кроме того, перераспределено кураторство членов Бюро над рядом региональных отделений Союза, а также проведена ротация руководителей Кемеровского, Ленинградского и Сахалинского РО.

По итогам 2024 года были отмечены лидеры среди региональных отделений Союза. Воронежское региональное отделение поднялось на 15-е место среди 77 отделений, которое продолжает активно развивать сотрудничество с предприятиями региона, участвовать в отраслевых инициативах и вносить вклад в реализацию стратегических задач Союза.

Также были названы наиболее эффективные экспертные площадки за прошедший год. Первое место занял Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса — председатель Петр Фрадков. Второе место у Экспертного совета по авиационной промышленности, который возглавлял Юрий Слюсарь, ныне Вадим Бадеха. Третьим по эффективности работы стал Комитет по приборостроению, системам управления, электронной и электротехнической промышленности под руководством Александра Пана.

В заключение состоялась торжественная церемония награждения, в ходе которой государственные и ведомственные награды получили члены Бюро, представители министерств и ведомств, предприятий и организаций Союза и Лиги.

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