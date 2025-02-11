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общество

В Новосибирске эксперт прокомментировал заявление о всеобщей мобилизации на СВО в 2025 году

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Всеобщая мобилизация может понадобиться в случае серьезного конфликта с НАТО, отметил в интервью Сиб.фм военный эксперт Александр Чугай.

В сети периодически всплывает информация о готовящейся в России новой волне мобилизации, однако Кремль опровергает слухи. В интервью Сиб.фм военный эксперт Александр Чугай рассказал, при каком развитии событий это возможно.

«Достаточно упомянуть, что Финляндия и Швеция стали членами НАТО. На территории Финляндии создаются 14 американских военных баз, где потенциально могут быть размещены ракеты средней и малой дальности. Американская военная инфраструктура и контингенты активно развиваются в Балтийских странах и Польше. Поэтому опасность рядом. Если стране будет реальная угроза, то вполне возможно развитие нового сценария», — отметил Чугай.

Тем не менее, эксперт считает, что о всеобщей мобилизации в данный момент говорить не стоит. По его словам, существует выполнение планов по набору контрактников. Также он подчеркнул, что наблюдается устойчивый поток добровольцев.

«Это люди, готовые сражаться и пришедшие по собственному желанию. Я полагаю, что их следует направить на полигоны в Ростовской области для формирования полноценный воинских частей, после чего вооружить и установить конкретные боевые задачи», — добавил он.

Ранее бизнес-омбудсмен Андрей Панфёров в интервью Сиб.фм рассказал о ситуации в зоне СВО.

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Игорь Кириченко
Журналист

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