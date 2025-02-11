ВТБ Лизинг и СИНОТЕХ Машинери возобновляют программу льготного финансирования спецтехники

ВТБ Лизинг в партнёрстве с СИНОТЕХ Машинери, эксклюзивным поставщиком техники Sinomach в России, предлагает приобрести экскаваторы и бульдозеры с субсидией 500 000 рублей. Преимущество доступно клиентам до 01.03.2025 при оформлении в лизинг спецтехники Sinomach, HBXG (Shehwa) и ДСТ-Урал. В программе участвует 65 моделей колёсной и гусеничной землеройной техники, произведённой в 2023 и 2024 годах.

В рамках спецпредложения приобрести экскаваторы и бульдозеры можно на гибких условиях: с различными авансами, длительным сроком лизинга, оптимальными ежемесячными платежами. Дополнительно компании на ОСН могут сэкономить на налоге на прибыль и возместить НДС со всех лизинговых платежей, что позволяет вернуть на баланс предприятия до 45% от стоимости техники.

Например, производительный бульдозер Sinomach GTY255 с гидромеханическим приводом и трёхстоечным рыхлителем доступен в лизинг по сниженной стоимости 16,9 млн рублей. При авансе 49% ежемесячный платёж за такую машину в течение пяти лет составит 272 741 рубль, а экономия на налогах достигнет 9,2 млн рублей. Компактный и манёвренный колёсный экскаватор Sinomach GHT160W стоимостью 9 млн рублей с учётом преимущества можно приобрести при аналогичных условиях сделки, выплачивая по 145 243 рубля ежемесячно, и сэкономить на налогах более 4,9 млн рублей.*

Партнёрская программа ВТБ Лизинг и СИНОТЕХ Машинери предусматривает привлекательные цены на разные виды спецтехники, применяемой в широком спектре земляных работ, задачах по благоустройству территорий, подготовке площадок для инфраструктурных проектов, погрузке строительных материалов. В наличии надёжные, экономичные и простые в эксплуатации транспортные средства, которые эффективно используются в строительной, жилищно-коммунальной, лесозаготовительной, горнодобывающей и других областях.

Подать заявку на приобретение в лизинг специальной техники марок Sinomach, HBXG (Shehwa) и ДСТ-Урал с преимуществом от дилера СИНОТЕХ Машинери юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18.

* Указаны предварительные расчёты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Стоимость техники действительна на 10.02.2025. Представленная экономия на налогах в размере 45% доступна компаниям на ОСН (общей системе налогообложения), которые благодаря преференциям в лизинге могут вернуть на баланс предприятия НДС 20% и снизить налог на прибыль на 25%.

Реклама АО ВТБ Лизинг ИНН 7709378229 Erid:2W5zFJ5yrBz