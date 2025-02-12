История об отстреле слонов в Африке: борьба с голодом или угроза вымиранию

В 2024 году власти двух африканских стран приняли решение убить сотни слонов, чтобы накормить голодающих людей, страдающих от засухи. Это вызвало жаркие споры: одни считают отстрел животных жестокостью, другие — необходимой мерой.

Съемочная группа RTVI побывала в Африке, чтобы разобраться в ситуации. В документальном фильме Сергея Морозова «Слонов — на мясо» местные жители, охотники и зоозащитники рассказывают о судьбе этих гигантских существ.

В сентябре стало известно, что в Зимбабве планируется застрелить 200 слонов, а в Намибии — более 700 диких животных, включая 83 слонов, 300 зебр, 100 антилоп гну и 30 бегемотов. Это решение вызвало протесты среди западных зоозащитников.

Менеджер PETA ASIA Абигайль Форсайт считает, что такие меры не только жестоки, но и вредны для долгосрочной сохранности видов. Форсайт также выражает сомнение в благих намерениях властей, утверждая, что за таким шагом могут стоять коммерческие интересы, такие как продажа трофеев охотниками.

Сто лет назад в Африке обитало около 5 миллионов слонов, сегодня их численность сократилась до 400 тысяч. Большинство из них проживает в Ботсване, где ежегодно разрешено убивать 300-400 особей.

В Ботсване съемочная группа RTVI посетила район Чёбэ, расположенный рядом с крупным национальным парком. Местные жители сталкиваются с угрозой со стороны слонов, которые приходят в деревни, разрушают посевы и представляют опасность для людей.

«Слоны могут быть опасными, и их невозможно просто выгнать», — рассказала RTVI глава деревни Пандаматенга Ребекка Баника.

По ее словам, охота организуется через местные сообщества, где посредники привлекают охотников, и часть дохода отстрела идет на нужды деревни.

Мясо убитых слонов часто раздается местным жителям, хотя некоторые отказываются его есть по религиозным причинам.

О системе охоты на диких животных в Южной Африке рассказал профессиональный охотник Ковес Кун. В стране есть фермы, где разводят диких животных, и владельцы таких хозяйств зависят от доходов, которые приносят охотники.

Некоторые африканские зоозащитники не выступают против отстрела слонов. Йолисса Ндлумбини, менеджер проекта «Большой Парк Крюгера», предупредила, что поголовье слонов может вырасти в два раза за десять лет, если не будет ограничений. Это приведет к разрушению экосистем и утрате растительности, поскольку слоны будут захватывать новые территории и вырубать деревья.