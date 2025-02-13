Квартиры у Бугринской рощи с видом на Обь – жемчужина левобережья

Квартира недалеко от воды с видом на реку может стать не только личным оазисом, но и выгодной инвестицией – видовые квартиры всегда пользуются повышенным спросом и стоят дороже.

Река всегда является основной доминантой развития городского пространства, поэтому квартиры с видом на воду всегда пользуются повышенным интересом.

«Число таких вариантов на рынке всегда ограничено, так как в любом мегаполисе участков под застройку вблизи береговой линии немного, тем более в экологичных локациях, рядом с парком», –пояснили в пресс-службе ГК «Расцветай».

По данным исследования ЦИАН, лишь каждая 10-я квартира на вторичном рынке в городах-миллионниках находится в доме рядом с водоемом, а объектов с хорошими видовыми характеристиками еще меньше. В итоге квартиры на вторичном рынке, находящиеся в домах, расположенных рядом с водоемами, в среднем на 22% дороже других объектов на рынке.

Вид из окна собственной квартиры на красивый речной пейзаж имеет особое значение. Современные люди уделяют внимание своему физическому и эмоциональному здоровью и кварталы, окруженные экологической средой, помогают жить полноценно. Водная гладь снижает стресс, мотивирует людей заниматься спортом, больше гулять, общаться с детьми.

Жизнь рядом с рекой приятна и еще тем, что в жаркие летние месяцы река станет источником прохлады.

Квартал «Расцветай на Бугринской роще» расположен в одной из самых

привлекательных локаций Новосибирска – рядом с Бугринской рощей, жемчужиной левобережья. Большая часть квартир в доме имеют превосходные видовые характеристики на лес, реку, Бугринский мост и остров Кораблик, рядом большая парковая зона, берег Оби, оборудованный пляж.

«Расцветай на Бугринской роще» расположен в районе с достаточной и развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью –рядом Бугринский мост, недалеко основные магистрали левого берега. В шаговой доступности трамвайная остановка, три школы, четыре детских сада, магазины, футбольные клубы, теннисный корт, кемпинг, пляж и многообразие спортивных секций.

Высокое качество строительства и современные инженерные системы гарантируют комфорт, квартиры в квартале сдаются как с предчистовой отделкой, так и с отделкой под ключ, что поможет сократить время до переезда.

«Квартиры в «Расцветай на Бугринской роще» востребованы у молодых семей, которые ценят близость Бугринской рощи для прогулок и занятий спортом, а также удобные развязки к центру левобережья и пешую доступность до ТРЦ «Мега», –рассказали в пресс-службе. –Здесь удобно растить детей, в пешей доступности десятки вариантов для развития и проведения досуга».

Стоимость квадратного метра в квартале «Расцветай на Бугринской роще» стартует от 120 тыс. руб./кв.м., что очень выгодно по сравнению с подобными проектами, учитывая высокую степень готовности проекта.

Подробности в офисах продаж ГК «Расцветай»:

+7(383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

гкрасцветай.рф

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