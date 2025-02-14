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общество

В Новосибирске проходит крупнейшая за Уралом выставка «СтройСиб». День - третий. Смотрим яркие фото

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

«Стройсиб» — это дискуссионная площадка о доме.

«Стройсиб» представляет собой платформу для обсуждения вопросов о жилищном строительстве. Какой должен быть дом в будущем?

На самом деле, лидирующую роль здесь играют зарубежные компании. Их стратегия хорошо известна: сосредоточение на умных и энергоэффективных решениях. Однако, сейчас наблюдается новая волна обсуждений. Если ранее в России призывали развивать альтернативные источники энергии, то в наши дни звучат предложения вообще не тратить усилия на такие разговоры. Здесь не Европа, климат слишком суров. Реальным путем представляется эффективное использование газа, что подразумевает выбор поставщика. На рынке представлены решения от японских, немецких и итальянских предприятий.

Фото В Новосибирске проходит крупнейшая за Уралом выставка «СтройСиб». День - третий. Смотрим яркие фото 2

Выставка «Сибирская строительная неделя» охватывает все стадии строительного процесса и объединяет свыше 400 компаний из России, Китая, Индии и Центральной Азии. Среди участников — компания «Русский Свет», выступающая в качестве генерального тематического партнера форума. Это один из лидеров в сегменте электротехнического оборудования на российском и СНГ рынках, которая представит свою продукцию и товары известных брендов в категориях «Электрика», «Энергетика», «Энергоснабжение» и «Освещение».

Фото В Новосибирске проходит крупнейшая за Уралом выставка «СтройСиб». День - третий. Смотрим яркие фото 3

Активность иностранных производителей на российском рынке объясняется. Газификация растет. Спрос создает предложение.

Деловая и выставочная программы форума продлится три дня: с 11 по 14 февраля.

Фото В Новосибирске проходит крупнейшая за Уралом выставка «СтройСиб». День - третий. Смотрим яркие фото 4

Фото В Новосибирске проходит крупнейшая за Уралом выставка «СтройСиб». День - третий. Смотрим яркие фото 5

Фото В Новосибирске проходит крупнейшая за Уралом выставка «СтройСиб». День - третий. Смотрим яркие фото 6

Фото В Новосибирске проходит крупнейшая за Уралом выставка «СтройСиб». День - третий. Смотрим яркие фото 7

Фото В Новосибирске проходит крупнейшая за Уралом выставка «СтройСиб». День - третий. Смотрим яркие фото 8

Фото В Новосибирске проходит крупнейшая за Уралом выставка «СтройСиб». День - третий. Смотрим яркие фото 9

Фото В Новосибирске проходит крупнейшая за Уралом выставка «СтройСиб». День - третий. Смотрим яркие фото 10

Фото В Новосибирске проходит крупнейшая за Уралом выставка «СтройСиб». День - третий. Смотрим яркие фото 11

Фото В Новосибирске проходит крупнейшая за Уралом выставка «СтройСиб». День - третий. Смотрим яркие фото 12

Фото В Новосибирске проходит крупнейшая за Уралом выставка «СтройСиб». День - третий. Смотрим яркие фото 13

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина.

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Дарья Лапина
Журналист

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