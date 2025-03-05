Где купить самые дешёвые цветы в Новосибирске к 8 Марта – обзор цен

Накануне 8 Марта традиционно растёт спрос на цветы, а тюльпаны остаются одним из самых популярных вариантов для поздравлений. Корреспондент Сиб.фм изучил цены на эти цветы в Новосибирске и выяснил, где можно купить их дешевле всего, а где – дороже.

Где самые дешевые тюльпаны

Бюджетный вариант – переходы новосибирского метро. Здесь один тюльпан продаётся по цене от 60 рублей. Это почти в три раза дешевле, чем в цветочных киосках у остановок, где цена за один цветок достигает 160 рублей.

В сетевых магазинах тоже можно найти недорогие букеты. Например, в супермаркете «Ярче» букет из 5 тюльпанов стоит 400 рублей (80 рублей за штуку), а в «Марии Ра» – 85 рублей за цветок.

Где самые дорогие тюльпаны

Самые высокие цены традиционно наблюдаются в цветочных павильонах возле остановок и небольших торговых точках. Здесь один тюльпан обойдётся по цене от 160 рублей.

Сетевые сервисы также предлагают более дорогие букеты. Например, в онлайн-магазине «Самокат» 15 желтых тюльпанов стоят 1599 рублей, что делает их самыми дорогими в этом обзоре (106 рублей за цветок).

В «Пятёрочке» 15 тюльпанов стоят 1500 рублей, а букет из 5 цветов – 530 рублей (106 рублей за штуку).

Цены на другие цветы

Если тюльпаны – не единственный вариант, стоит обратить внимание на другие цветы. Например, в переходах метро можно купить розы по цене от 120 до 350 рублей за штуку. В небольших цветочных павильонах роза высотой 40 см обойдётся в 150-200 рублей.

В супермаркетах также есть альтернатива. Например в «Быстрономе»:

• Фиалки – 379 рублей (маленький букет);

• Примулы – 290 рублей (микс).

В других супермаркетах также продают:

• Орхидеи – 1850 рублей;

• Хризантемы (3 шт.) – 570 рублей.

Итог

Если цель – сэкономить, лучше купить цветы в метро или в супермаркетах, где можно найти приемлемые цены. Если же важен ассортимент и свежесть, стоит заглянуть в специализированные цветочные магазины, но там цены будут выше.