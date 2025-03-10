Легенды алкоджаза Billy’s Band выступят в Новосибирске в апреле

Романтики алкоджаза из Петербурга — Billy’s Band возвращаются на сцену после творческого перерыва! Группа снова отправляется в тур, и у жителей Новосибирска есть уникальный шанс окунуться в атмосферу довлатовского Петербурга и Лос-Анджелеса Тома Уэйтса — с лёгкой джазовой грустью и тяжёлой рок-н-ролльной романтикой. Каждый концерт Billy’s Band — это не просто выступление, а искренний перформанс, двухчасовое путешествие по мрачным закоулкам человеческой души с ярким светом надежды в конце туннеля.

Ближайшие концерты Billy’s Band в Новосибирске:

11 апреля — Дом учёных

12 апреля — клуб «Ночь»

Купить билет на 11 апреля в Дом учёных

Купить билет на 12 апреля в клуб «Ночь»

В начале 2023 года в составе Billy’s Band произошли изменения: место гитариста занял молодой и харизматичный Марс Ковалевский, получивший признание среди музыкантов коллектива. «Мы не собираемся отходить от фирменного стиля, но порадуем поклонников романтик-алкоджаза свежим материалом. «Я воодушевлён переменами в группе, и мне не терпится опробовать песни, накопившиеся в столе за это время. Мне кажется, лёд тронулся!» — делится лидер группы Билли Новик.

Billy’s Band — это неповторимое сочетание блюза, свинга, джаза и рока. Группа была основана в 2001 году Билли Новиком и Андреем Резниковым. На счету коллектива — пять студийных и три концертных альбома, три сингла и несколько сборников. Billy’s Band успешно выступали на крупнейших джазовых фестивалях в США и Канаде.

Их проникновенные истории о счастье, любви и верности завоевали сердца слушателей. Песни «Оторвёмся по-питерски», «Счастье есть», «Где спит твоё сердце» стали настоящими хитами, которые фанаты знают наизусть. Не упустите шанс услышать их вживую — это будет незабываемо!

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