Свыше 5000 погибших, новая вакцина и локдаун. Как пять лет назад COVID-19 захватил Новосибирск

Ровно пять лет назад, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19. Это был день, когда мир окончательно осознал масштаб надвигающейся угрозы. В России на тот момент уже появились первые случаи заражения, но настоящая опасность развернулась позже, приведя к локдаунам, массовой госпитализации и беспрецедентным мерам санитарного контроля. Как это было — вспоминаем хронологию тех событий в материале Сиб.фм.

Как вирус пришёл в Россию

Впервые Россия столкнулась с коронавирусом в январе 2020 года. Тогда заболевшие были иностранцами: 31 января в Забайкальском крае и Тюменской области выявили двух граждан Китая с COVID-19. Их оперативно госпитализировали, и распространение инфекции на тот момент удалось сдержать.

Следующий случай выявили уже 2 марта, спустя месяц. К тому времени на борту круизного лайнера Diamond Princess, находившегося в Японии, заразились несколько россиян, и их эвакуировали на родину.

Однако вскоре ситуация изменилась. В марте 2020 года инфекция начала активно проникать в страну через граждан России, возвращавшихся из-за границы — главным образом из стран Европейского союза. Эпидемия в стране началась в середине марта и быстро набирала обороты.

Пик первой волны пришёлся на первую половину мая, когда ежедневно фиксировали 10-11 тысяч новых случаев. Это стало сигналом для власти: срочно развернули ковидные госпитали, увеличив число инфекционных коек с 50 тысяч до 280 тысяч. В июне эпидемия пошла на спад, и ограничения стали постепенно снимать.

Но уже осенью началась вторая, более мощная волна. 24 декабря 2020 года страна столкнулась с рекордным числом заболевших за сутки — 29 935 случаев. Тогда же зафиксировали максимум смертей: 635 человек за один день.

По данным Росстата, с апреля по декабрь 2020 года в России умерли более 162 тысяч человек с коронавирусом, в том числе 103 968 — именно от него.

Пандемия в Новосибирске: первые случаи и меры

В Новосибирскую область вирус пришёл в марте 2020 года. 16 марта губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о мерах противодействия инфекции. В тот же день в регионе начали работать горячая линия по COVID-19 и канал «Коронавирус. Оперштаб Новосибирской области».

Первые случаи коронавируса в Новосибирске были связаны с перелётами.

• 7 марта на рейсе Москва – Новосибирск летели двое кемеровчан, у которых позже выявили COVID-19. 56 жителей Новосибирской области, бывших с ними в самолёте, экстренно разыскали и отправили на самоизоляцию.

• 8 марта в Толмачёво прибыла ещё одна пассажирка из Италии, у которой позднее выявили инфекцию.

• 15 марта коронавирус подтвердили у новосибирской пациентки, прилетевшей из Парижа.

Первая официально подтверждённая вспышка в регионе началась именно с путешественников. Власти оперативно ввели строгие меры:

• 16 марта вузы перевели студентов на дистанционное обучение, в школах продлили каникулы.

• 21 марта в Толмачёво начали измерять температуру у всех прилетающих.

• Был введён режим социальной дистанции и самоизоляции.

Первые смерти в Новосибирской области от COVID-19 зафиксировали 15 апреля 2020 года. Тогда в регионе было уже 53 заражённых, 14 выздоровели, но один пациент скончался.

С 1 апреля ужесточили наказание за нарушение режима изоляции. Штраф составлял от 15 до 40 тысяч рублей. Если из-за нарушения заболевали или умирали другие люди – от 150 до 300 тысяч рублей.

«7 человек, нарушивших карантин, оштрафованы в Новосибирской области. Об этом сообщает областное Управление МВД. Полиция ежедневно проверяет, соблюдают ли режим самоизоляции люди, прибывшие из-за рубежа. На семерых нарушителей составлены административные протоколы. За распространение ложной информации, связанной с коронавирусом, также будут штрафовать. Граждан на 300–700 тысяч руб. СМИ и юридические лица на 1,5-5 миллионов рублей», – сообщалось в оперштабе Новосибирской области.

Облегчение самоизоляции и масочного режима к началу лета 2020 года

К 1 мая 2020 года в Новосибирской области было зарегистрировано 526 случаев заражения коронавирусом, из них 25 – дети. 105 человек были выписаны по выздоровлению, 4 скончались. Всего в регионе на том момент провели 36 423 теста на коронавирусную инфекцию.

«В Новосибирской области официально подтверждена еще одна смерть пациента с коронавирусом. Мужчине было 73 года. Он никуда не выезжал из Новосибирска, в круг контактов ранее выявленных инфицированных не входил. 22 апреля его с пневмонией госпитализировали на машине скорой помощи в больницу №11, где сделали тест. Диагноз “коронавирусная инфекция” был подтвержден лабораторно. Сопутствующие заболевания, на фоне которых развилась тяжелая пневмония, – ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз», – сообщали в оперштабе об очередном летальном исходе.

Тем не менее с 12 мая 2020 года в регионе возобновили работу продовольственные рынки (кроме областного центра). Жителям разрешили заниматься спортом на улице при условии соблюдения социальной дистанции. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на брифинге 11 мая.

«Самая главная мера для предотвращения распространения заболевания COVID-19 – это соблюдение элементарных санитарно-эпидемиологических норм. В связи с этим принято решение о продлении режима самоизоляции на весь период действия в регионе режима повышенной готовности», — отметил он.

При этом ограничения работы отдельных предприятий остались без изменений. Дистанционное обучение в школах и среднепрофессиональных образовательных учреждениях продлили до конца учебного года.

Частично ослабили режим самоизоляции для жителей региона:

▪️ С 12 мая разрешили занятия спортом и физкультурой на улице, но не более чем двум людям одновременно с соблюдением дистанции.

▪️ Разрешили прогулки – без посещения общественных мест и детских площадок, не более двух человек или семьям, проживающим вместе.

▪️ Открыли доступ к кладбищам.

▪️ Во всех населенных пунктах, кроме Новосибирска, начали работать продовольственные рынки.

Магазины, торгующие непродовольственными товарами, могли вернуться к работе позже – в зависимости от эпидемиологической ситуации.

При этом масочный режим оставался обязательным: носить гигиенические маски требовалось в торговых точках, общественных местах, органах власти и общественном транспорте, включая такси.

2020 год – вторая волна коронавируса

18 мая губернатор Андрей Травников на оперативном совещании поднял вопрос выплат медицинским работникам, занятым в борьбе с коронавирусом. По поручению президента России были внесены изменения в постановление Правительства РФ о стимулирующих выплатах. Минздрав Новосибирской области доначислил выплаты всем категориям медработников, независимо от времени, отработанного в апреле. Общий объём финансовых ресурсов на выплаты за апрель составил 112 млн рублей.

1 сентября в Новосибирской области было зафиксировано 11 456 случаев COVID-19, из них 10 166 пациентов выздоровели. Всего скончался 361 человек.

6 октября министр образования региона (на тот момент Сергей Федорчук) заявил, что вспышек коронавируса в школах нет, а число заболевших ОРВИ снижается. Полностью закрытых на карантин школ не было, на дистанционное обучение переведены 119 классов, а в детсадах закрыты шесть групп. Рассматривалась возможность продления осенних каникул.

11 декабря было принято решение о продолжении очного обучения для всех школьников.

15 декабря проведено более 1 млн тестов на COVID-19. В регионе выявлено 25 304 случая заболевания, выздоровели 20 994 человека. Общее число летальных исходов достигло 846.

31 декабря 2020 года общее число заражений составило 27 885 случаев, выздоровели 23 996 человек. От COVID-19 умерли 967 человек.

Начало 2021 года: вакцинация и QR -коды

18 января в Новосибирской области стартовала массовая прививочная кампания против коронавируса.

11 марта, через год после объявления пандемии в регионе было зарегистрировано 36 902 случая коронавируса, выздоровели 33 790 человек. Общее число умерших достигло 1 516.

К апрелю 2021 года эпидемиологическая ситуация в регионе начала стабилизироваться, чему способствовали ограничения и старт массовой вакцинации.

По данным оперативного штаба на утро 1 апреля 2021 года, в Новосибирской области было зарегистрировано 38 847 случаев COVID-19. Всего в регионе на тот момент от коронавируса умерли 1 630 человек.

Вакцинация населения проходила активными темпами. В область поступили новые партии вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Прививочные пункты работали не только в поликлиниках, но и в мобильных комплексах в торговых центрах.

Губернатор Андрей Травников отмечал, что темпы вакцинации необходимо наращивать, чтобы избежать возможной третьей волны осенью.

Лето 2021 года: отмена части ограничений

К июню 2021 года число новых случаев COVID-19 продолжало снижаться. В связи с этим власти региона приняли решение о частичном снятии ограничений.

С 1 июля вместимость залов кинотеатров и объектов спорта в регионе ограничили до 50%. Решение было принято в связи с ростом числа заболевших COVID-19 в регионе.

Масочный режим в общественных местах и транспорте сохранялся, как и требование соблюдать социальную дистанцию.

В конце 2021 года заболеваемость COVID-19 в регионе достигла нового пика. В с октября по декабрь фиксировали более 250 новых случаев в сутки.

Например, 29 октября скончались 15 жителей Новосибирской области из-за коронавируса.

С 12 ноября в Новосибирской области ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест: ресторанов, фитнес-центров, торговых центров, театров и музеев.

Весна 2022 года: ослабление ограничений

К марту 2022 года эпидемиологическая ситуация улучшилась. Количество новых случаев снижалось, в связи с чем власти начали поэтапное снятие ограничений.

С 30 марта отменили обязательное ношение масок в большинстве общественных мест, кроме медицинских учреждений и общественного транспорта.

С 6 марта прекратили действие QR-кодов для посещения общественных мест.

Итоги и известные новосибирцы, умершие от коронавируса

По состоянию на 12 апреля 2024 года в мире было зарегистрировано более 704,7 млн случаев COVID-19. Из них выздоровели 675,6 млн человек, скончались – 7,01 млн. На тот момент продолжали болеть более 22,1 млн человек.

В России общее число случаев составило 24,9 млн, выздоровели 24,4 млн, умерли 404,5 тыс. человек.

По данным оперштаба, в Новосибирской области с начала пандемии заразилось 342 996 человек. Из них 5791 пациент скончался, 337 105 выздоровело.

По данным на 8 марта 2025 года

За год с первой смерти в регионе скончались известные личности. Среди них:

• Алексей Евсеев, учёный Института теплофизики СО РАН;

• Павел Бурков, трубач Новосибирского театра оперы и балета;

• Геннадий Бессонов, экс-депутат Заксобрания Новосибирской области;

• Вячеслав Нестяк, председатель Петровской академии наук и искусств;

• Аркадий Пасман, галерист;

• Валентина Широнина, актриса театра «Красный факел».





За время пандемии Россия потеряла 1523 медика

По данным сайта «Список памяти», в России во время пандемии COVID-19 погибло 1523 медицинских работника. В Новосибирской области скончались 22 медика, среди которых врачи, медсестры и другие сотрудники здравоохранения. Среди погибших — главный врач областной туберкулезной больницы Михаил Евсин, врач-патологоанатом Илья Жарков, а также медсестры и диспетчеры скорой помощи:

1. Антюхина Ирина Александровна, медсестра, Центральная городская больница, Искитим;

2. Владина Елена Николаевна, медсестра, Больница №11, Новосибирск;

3. Евсин Михаил Николаевич, главный врач, Областная туберкулезная больница, Новосибирск;

4. Жарков Илья Владимирович, врач-патологоанатом, Новосибирская ГКБ №25;

5. Затонских Нина Григорьевна, медсестра, Поликлиника №16, Новосибирск;

6. Иванов Константин, директор Международного томографического центра СО РАН, Новосибирск;

7. Иволга Наталья Гавриловна, медсестра, Городская клиническая больница №34;

8. Ким Георгий Владимирович, врач, Клиническая больница “РЖД-Медицина”;

9. Короленко Цезарь Петрович, психиатр, Новосибирск;

10. Кочеткова Елена Сергеевна, педиатр, Евромедклиника;

11. Крылов Юрий Анатольевич, анестезиолог, Городская клиническая поликлиника №2;

12. Мазалова Галина Сергеевна, участковый терапевт, Искитимская ЦГБ;

13. Маночкина Ольга Анатольевна, медсестра, Городская клиническая больница №34;

14. Огнева Ирина, диспетчер скорой помощи, Новосибирск;

15. Попова Нелля Александровна, медсестра, Городская клиническая больница №2;

16. Смородникова Алефтина Петровна, анестезиолог-реаниматолог, Городская больница №4;

17. Сотникова Елена, инфекционист, терапевт, медицинский центр “Академик”, Искитим;

18. Турханова Лариса Владимировна, заведующая терапевтическим отделением, Городская поликлиника №17;

19. Хальзов Андрей Васильевич, хирург, Клиническая больница РЖД-Медицина;

20. Шмыгуль Константин Анатольевич, водитель скорой помощи, Бердская ЦГБ;

21. Щеглова Неля Николаевна, рентгенолог, Новосибирская областная больница;

22. Ярова Людмила Александровна, медсестра, Новосибирский областной клинический онкологический диспансер.

Эти люди отдали свои жизни, помогая бороться с пандемией и спасать других.

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