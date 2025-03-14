В Новосибирске определились финалисты турнира «Школьные футбольные таланты»

В Новосибирске завершился отборочный этап турнира «Школьные футбольные таланты» среди юных футболистов 2015–2016 годов рождения. Соревнования прошли в спортивном зале школы №13 в течение двух дней — в среду и четверг. В турнире приняли участие 20 школьных сборных, которые были распределены на пять групп. Команды, занявшие первые места в своих группах, разыграли между собой четыре путёвки в городской финал.

По итогам соревнований в число лучших вошли:

Лицей №200

СОШ №140

Лицей №22

Лицей №185

Инженерный лицей НГТУ

Победители и серебряные призёры получили сертификаты на получение десяти комплектов футбольной формы, а все участники турнира были награждены дипломами за участие.

Тренер команды-победителя, учитель физкультуры Лицея №200 Марина Послыхалина, отметила высокий уровень соревнований и силу соперников. Она подчеркнула, что особенно порадовала победа над командой Лицея №22, которая ранее несколько лет подряд показывала лучшие результаты. Послыхалина добавила, что выделять кого-то отдельно из состава команды не стала бы, так как все игроки проявили себя достойно.

О грядущем городском финале рассказал директор футбольной школы «Динамо» (Москва) в Новосибирске Алексей Краснокутский. Он сообщил, что в мае на стадионе «Спартак» за победу будут бороться восемь команд возрастных категорий 2015–2016 и 2017 годов рождения. Также предстоит определить ещё четырёх участников среди первоклассников — эти матчи пройдут в Лицее №185 в ближайшие дни. Краснокутский отметил, что за два дня удалось увидеть качественный футбол и перспективных игроков. По его словам, некоторые участники пока не занимаются в футбольных секциях, и тренеры школы «Динамо» будут рады принять их в команду для дальнейшего развития.

Турнир «Школьные футбольные таланты» проходит в рамках проекта «Школьная футбольная академия». Организаторами выступают футбольная школа «Динамо» (Москва) в Новосибирске, департамент образования мэрии Новосибирска, медиахолдинг «Сиб.фм Group» и областная федерация футбола.

Партнёры мероприятия: Медиахолдинг «Сиб.фм Group», ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «МК-ИНЖИНИРИНГ», офтальмологический центр «Глазка» и Sovabar.

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