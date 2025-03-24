Разбор бизнеса на конференции в Новосибирске 9 апреля

Как работать в рамках новых правил, как мотивировать команду, что делать с ИИ, как усилить стратегию, как не утонуть в операционке? Бесконечные вопросы и задачи, но пора сменить их на траекторию роста. Ждем 9 апреля на бесплатной конференции Траектория`25 в Новосибирске.
Главная фишка — разбор реальных кейсов прямо со сцены. Присылайте свой проект, возможно, именно его разберет бизнес-эксперт!
Что еще ждет вас:
- 4 тематических потока: управление и команда, продажи, автоматизация, маркетинг. Главные тренды, которые волнуют каждого руководителя;
- Экспертные спикеры от Битрикс24, ITConstruct, СДЭК, "Смитра" и другие
- Нетворк-сессия в начале конфы. Возможность заявить о себе и завязать сотрудничества с другими владельцами бизнеса из вашего города.
Полную программу можно посмотреть на сайте.
Все возможности конфы Траектория`25:
1) Узнать, как другие справляются с проблемами в управлении, продажах и маркетинге. Вы не одиноки в своих вызовах!
2) Получить гарантированную консультацию по автоматизации
3) Забрать рабочие инструменты. Разберитесь, как управлять продажами или увеличить эффективность команды с ИИ;
4) Получить фирменный мерч, скидки от спонсоров и партнеров конфы. Это всегда приятно.
Приходите 9 апреля в Новосибирске в центр культуры и отдыха «Победа» с 10:00 до 17:00 . Вход бесплатный, количество мест ограничено.
Уточнить информацию по вопросам участия можно в компании ITConstruct по телефону +7 (923) 244-85-68 или e-mail: seminar@itconstruct.ru.
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