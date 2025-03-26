Известный исполнитель Kamazz даст сольный концерт в Новосибирске

28 марта 2025 года в клубе «Подземка» выступит Kamazz — артист нового поколения с узнаваемым стилем и оригинальным звучанием. Обладатель премии «Трек Года 2022» по версии VK и автор восьмиплатинового хита «Как ты там» исполнит свои самые известные композиции, среди которых «На белом покрывале января», «На колени поставлю», «Принцесса» и «В тебе до капли растворюсь».

Kamazz завоевал сердца слушателей глубокими текстами и проникновенной подачей, превращая каждую песню в отдельную историю с сильным эмоциональным посылом. Концерт обещает стать запоминающимся событием для всех поклонников.

Мероприятие состоится в клубе «Подземка» (Красный проспект, 161). Начало в 20:00. Билеты доступны на официальном сайте, стоимость — от 1 500 до 5 000 рублей.

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