ВТБ запустил сервис для оценки и контроля кредитной истории

В ВТБ Онлайн клиентам стал доступен бесплатный сервис «Кредитный рейтинг», который поможет оценить состояние кредитной истории или контролировать потенциальную активность мошенников.

Узнать свой кредитный рейтинг можно в личном кабинете ВТБ Онлайн. После перехода в профиль клиента необходимо выбрать раздел «Кредитный рейтинг», ознакомиться с условиями и подписать согласие на обращение банка в бюро кредитных историй. Значение рейтинга и пояснения к нему появятся на экране устройства мгновенно. Запрашивать свой рейтинг можно раз в неделю.

«Кредитный рейтинг – финансовый компас для наших клиентов. Он позволяет клиентам отслеживать свою финансовую репутацию в режиме реального времени и оперативно реагировать на изменения. Сервис будет полезен как действующим заемщикам для контроля долговой нагрузки, так и клиентам без кредитов – для защиты от мошенников. Кроме того, система даёт рекомендации по улучшению кредитного профиля: клиенты могут наглядно видеть, как новые кредиты повлияют на их общую финансовую нагрузку, и принимать более рациональные решения при оформлении новых займов», – прокомментировал начальник управления «Общекредитные процессы и сервисы» ВТБ Данила Смирнов.

Кредитный рейтинг – показатель надежности заемщика в диапазоне от 1 до 999 баллов. Чем выше балл, тем лучше кредитная дисциплина клиента и выше вероятность одобрения кредитных продуктов. Рейтинг формируется автоматически на основе данных одного из крупнейших БКИ России – АО «Объединенное кредитное бюро». Пользователи получают не только оценку, но и краткие пояснения с рекомендациями по улучшению показателей.

Для клиентов банка также доступен сервис «Кредитный помощник», который позволяет получить сводный кредитный отчет из 5 БКИ, а также исправить ошибки в кредитной истории и повысить шансы на одобрение займов в будущем.

Реклама БАНК ВТБ ПАО ИНН 7702070139 Erid:2W5zFJubD5z